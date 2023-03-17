Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»

Чемпион UFC в полусреднем весе поделился мыслями от предстоящего боя против .

Поединок за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 286, который пройдет в Лондоне 18 марта.

«В субботу я выйду туда, чтобы показать себя во всей красе. Я думаю, что пришло мое время, Усман почувствует это.

Я почувствовал его в предыдущем поединке. Среднегорье на мне сильно сказалось. Я не глуп, я считаю его хорошим бойцом, но верю, что я лучше.

Не вижу варианта, при котором он приезжает в Великобританию и забирает мой пояс. Так что погнали», – сказал Эдвардс.

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