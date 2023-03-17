Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мыслями от предстоящего боя против Камару Усмана.
Поединок за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 286, который пройдет в Лондоне 18 марта.
«В субботу я выйду туда, чтобы показать себя во всей красе. Я думаю, что пришло мое время, Усман почувствует это.
Я почувствовал его в предыдущем поединке. Среднегорье на мне сильно сказалось. Я не глуп, я считаю его хорошим бойцом, но верю, что я лучше.
Не вижу варианта, при котором он приезжает в Великобританию и забирает мой пояс. Так что погнали», – сказал Эдвардс.
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