Эдвардс уверен в победе над Усманом: «Он хороший боец, но я лучше»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился мыслями от предстоящего боя против Камару Усмана.

Поединок за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 286, который пройдет в Лондоне 18 марта.

«В субботу я выйду туда, чтобы показать себя во всей красе. Я думаю, что пришло мое время, Усман почувствует это.

Я почувствовал его в предыдущем поединке. Среднегорье на мне сильно сказалось. Я не глуп, я считаю его хорошим бойцом, но верю, что я лучше.

Не вижу варианта, при котором он приезжает в Великобританию и забирает мой пояс. Так что погнали», – сказал Эдвардс.

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3 комментария

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j30
Ответ el_gato
а чего ему говорить-то? усман лучше, я проиграю?
говорить что меня ждет тяжелый бой итд
0
0
0
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el_gato
Ответ j30
весь бой проигрывал усману и благодяря лак панчу выиграл и тут такие разговоры
а чего ему говорить-то? усман лучше, я проиграю?
+3
0
+3
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j30
весь бой проигрывал усману и благодяря лак панчу выиграл и тут такие разговоры
0
0
0
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