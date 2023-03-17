Эдвардс и Усман готовы драться с Конором в случае победы на UFC 286

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Леон Эдвардс Камару Усман UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс открыт к бою против Конора Макгрегора в случае второй победы над Камару Усманом. Ранее Макгрегор заявил, что хочет подраться за титул в 77 кг.

«Как король я принимаю любые вызовы. Так что тот, кто хочет, может получить», – сказал Эдвардс.

Бывший чемпион Камару Усман тоже сказал, что согласен на бой с Макгрегором: «Я всегда говорил, что не против. Так что если получится, то окей».

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9 комментариев

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Oleg Where
Ответ Фрэнк Канистра
ты Конора чет вообще не жалеешь)) даже по литроболу он вряд ли вывезет)
Можно ему разбитую бутылку-розочку Пропера-12 дать чтобы уравнять шансы =))
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Фрэнк Канистра
Ответ Oleg Where
Я бы Конор - Павлович с удовольствием посмотрел
ты Конора чет вообще не жалеешь)) даже по литроболу он вряд ли вывезет)
+1
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Ussaev M
кто потом бухать будет?
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sfilatov13
ох уж эти ночи красных трусиков
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Мовсар Германия
месяц назад у Эдвардса спросили про Чимаева, на что Леон ответил: Хамзату нужно ещё пару побед в 77кг, чтобы драться с ним за титул)))
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Oleg Where
Я бы Конор - Павлович с удовольствием посмотрел
+10
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Александр Бабуев
Еще бы не были готовы, все-таки такой чек упускать никто не хочет!
+3
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Мадина Уйгурова
все хотят драться с Конором, ведь это большие и лёгкие деньги. тем более для Усмана
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Раз-два
С Конором любой готов драться)
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