Эдвардс и Усман готовы драться с Конором в случае победы на UFC 286
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс открыт к бою против Конора Макгрегора в случае второй победы над Камару Усманом. Ранее Макгрегор заявил, что хочет подраться за титул в 77 кг.
«Как король я принимаю любые вызовы. Так что тот, кто хочет, может получить», – сказал Эдвардс.
Бывший чемпион Камару Усман тоже сказал, что согласен на бой с Макгрегором: «Я всегда говорил, что не против. Так что если получится, то окей».
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