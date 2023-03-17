Усман – о нокауте от Эдвардса: «Это не была просто ошибка»
Топовый полусредневес UFC Камару Усман вспомнил второй бой против Леона Эдвардса.
Поединок состоялся летом 2022 года и закончился победой Эдвардса нокаутом в пятом раунде, из-за чего Усман утратил титул UFC.
«Я не думаю, что допустил ошибку. Я не скажу, что это была просто ошибка. Это был большой урок для нас.
Но я все это проработал, мы исправили все проблемы. Мы снова на коне и готовы делать то, что требует величие.
Эдвардс – обычный человек. Он говорит с позиции обычного, ординарного человека. Но я необычный, я экстраординарный, и он увидит это в субботу», – сказал Усман.
Чимаев – об Усмане и Эдвардсе: «Скоро заберу пояс у этих двух клоунов»
Леон Эдвардс: «Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286»
5 комментариев