Усман – о нокауте от Эдвардса: «Это не была просто ошибка»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Камару Усман вспомнил второй бой против Леона Эдвардса.

Поединок состоялся летом 2022 года и закончился победой Эдвардса нокаутом в пятом раунде, из-за чего Усман утратил титул UFC.

«Я не думаю, что допустил ошибку. Я не скажу, что это была просто ошибка. Это был большой урок для нас.

Но я все это проработал, мы исправили все проблемы. Мы снова на коне и готовы делать то, что требует величие.

Эдвардс – обычный человек. Он говорит с позиции обычного, ординарного человека. Но я необычный, я экстраординарный, и он увидит это в субботу», – сказал Усман.

Чимаев – об Усмане и Эдвардсе: «Скоро заберу пояс у этих двух клоунов»

Леон Эдвардс: «Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Weim
Ответ Герман Сергеевич
На самом деле нет, усман по очкам разберет и все.
Ой не фаааааакт)) после такого глушняка хочешь не хочешь, а будешь бояться. Экстраординарный боится и все его слова о том, какой он волшебный, а Эдвардс простой - наглядное тому подтверждение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Сергеевич
Ответ Спартак Уокер
Очень интригующий бой
На самом деле нет, усман по очкам разберет и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Очень интригующий бой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
О, мистер скучман не угомонится все))) ох уж эти экстраординарные личности))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsamourlidis_mufc
За Эдвардса до талого
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий