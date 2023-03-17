Эдвардс – о словах Усмана: «Я снес ему башку ногой. Что за херня?»
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на слова Камару Усмана.
Ранее бывший чемпион сказал, что за два очных боя Эдвардс не показал, за счет чего может победить.
«Для меня честь быть здесь. Я долго шел к этому, долго работал. В субботу вы будете мною гордиться. Я снес Усману башку ногой. Что за херня?» – ответил Эдвардс.
18 марта в главном событии UFC 286 Эдвардс проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Усмана. Ранее бойцы дрались дважды, на счету у каждого по одной победе.
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