Эдвардс – о словах Усмана: «Я снес ему башку ногой. Что за херня?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман натив контент Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс ответил на слова Камару Усмана.

Ранее бывший чемпион сказал, что за два очных боя Эдвардс не показал, за счет чего может победить.

«Для меня честь быть здесь. Я долго шел к этому, долго работал. В субботу вы будете мною гордиться. Я снес Усману башку ногой. Что за херня?» – ответил Эдвардс.

18 марта в главном событии UFC 286 Эдвардс проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Усмана. Ранее бойцы дрались дважды, на счету у каждого по одной победе.

Усман – о нокауте от Эдвардса: «Это не была просто ошибка»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Weim
И Дашу Смит с собой прихватите. Контентмейкеры епт
Не, ну могут оставить на месяц, если выложит сиськи в комменты. На мордашку она вроде ничё, если, конечно, это была её фотка в профиле (уже убрала).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Столько гонора у Эдвардса. Походу, сам отлетит в ранних раундах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Weim
Ответ artem klishin
вы некорректно передаёте слова Эдвардса. "я снес ему башку. что за херня?" он сразу же сказал, когда ему этот вопрос задали. в этом вся соль. а так выходит, что он как идиот какой-то общается. короче, увольтесь плз
И Дашу Смит с собой прихватите.
Контентмейкеры епт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Лаки-кик просто
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr Azimof
Лёня сам отлетит скоро, полагаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
вы некорректно передаёте слова Эдвардса. "я снес ему башку. что за херня?" он сразу же сказал, когда ему этот вопрос задали. в этом вся соль. а так выходит, что он как идиот какой-то общается. короче, увольтесь плз
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий