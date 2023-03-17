Эдвардс – о словах Усмана: «Я снес ему башку ногой. Что за херня?»

Чемпион UFC в полусреднем весе ответил на слова .

Ранее бывший чемпион сказал, что за два очных боя Эдвардс не показал, за счет чего может победить.

«Для меня честь быть здесь. Я долго шел к этому, долго работал. В субботу вы будете мною гордиться. Я снес Усману башку ногой. Что за херня?» – ответил Эдвардс.

18 марта в главном событии UFC 286 Эдвардс проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Усмана. Ранее бойцы дрались дважды, на счету у каждого по одной победе.

Усман – о нокауте от Эдвардса: «Это не была просто ошибка»