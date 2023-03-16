Арман Царукян: «Если Волков выиграет следующий бой, то максимально приблизится к титулу»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Арман Царукян высказался о перспективах тяжеловеса Александра Волкова подраться за титул.

«Однозначно, Волков вернулся, и очень уверенно. Выиграл в первом раунде. Думаю, что сейчас ему дадут кого-то повыше, из топов, и если он выиграет и этот бой, то максимально приблизится к титулу», – считает Царукян.

На UFC Fight Night 221 Волков победил техническим нокаутом в первом раунде Александра Романова.

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