Александр Волков: «Романову на этом этапе карьеры просто не стоило принимать поединок со мной»
Российский тяжеловес Александр Волков поделился впечатлениями от поединка с Александром Романовым.
На UFC Fight Night 221 россиянин победил молдаванина техническим нокаутом в первом раунде.
«Мне кажется, ему на этом этапе карьеры, просто не стоило принимать поединок со мной: можно было немножко подождать и взять соперника более подходящего. Потому что, если честно, для меня он стилистически очень подходит.
В том плане, что я с такими бойцами уже очень много раз дрался. Может быть, он где-то сильнее делает захваты, но для меня здесь ничего нового не было.
В целом у меня не было таких боев, чтобы выходил борец и мог закончить со мной поединок в доминирующей манере. Кроме Тома Аспинала, но там другая история; другая для меня лично. И плюс он очень мало проводил боев, которые бы длились три раунда. А я даже пятираундовые проводил несколько раз.
Мне просто с самого начала нужно было выходить и задавать темп, давить. Даже если бы он меня перевел, я бы все равно встал, потом начался бы новый раунд и рано или поздно, он бы все равно оказался в том положении, в котором оказался», – сказал Волков.
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