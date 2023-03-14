Александр Волков: «Романову на этом этапе карьеры просто не стоило принимать поединок со мной»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков UFC Fight Night Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков поделился впечатлениями от поединка с Александром Романовым.

На UFC Fight Night 221 россиянин победил молдаванина техническим нокаутом в первом раунде.

«Мне кажется, ему на этом этапе карьеры, просто не стоило принимать поединок со мной: можно было немножко подождать и взять соперника более подходящего. Потому что, если честно, для меня он стилистически очень подходит.

В том плане, что я с такими бойцами уже очень много раз дрался. Может быть, он где-то сильнее делает захваты, но для меня здесь ничего нового не было.

В целом у меня не было таких боев, чтобы выходил борец и мог закончить со мной поединок в доминирующей манере. Кроме Тома Аспинала, но там другая история; другая для меня лично. И плюс он очень мало проводил боев, которые бы длились три раунда. А я даже пятираундовые проводил несколько раз.

Мне просто с самого начала нужно было выходить и задавать темп, давить. Даже если бы он меня перевел, я бы все равно встал, потом начался бы новый раунд и рано или поздно, он бы все равно оказался в том положении, в котором оказался», – сказал Волков.

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Видео технического нокаута в бое Волков – Романов

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4 комментария

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Илья Абакшин
Ответ Мага осторожный
Волков раздухарился
Просто сказал как есть
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Ojer
Волков элитный гейткипер , супертопам убедительно проигрывает, но тех кто не дотягивает так же убедительно выигрывает.
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+2
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Demon69
Как это не стоило?Отказаться от боя в ЮФС,потому что стилистически не подходит соперник?Бред.У него был шанс не заглянуть в 10 ку,а приблизиться точно..А вот Волкову надо было серьезно отнестись к проходному поединку,чтобы получить следующего из 10 ки ,или даже 5 Ки..Что и произошло.
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Мага осторожный
Волков раздухарился
+2
-1
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