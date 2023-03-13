Александр Емельяненко: «Реванш Волкова с Ганом – хороший бой для обоих»
Боец MMA Александр Емельяненко поделился впечатлениями от поединка между Александром Волковым и Александром Романовым.
«Бой Волкова напомнил бой Джона [Джонса], Волков точно понимал, что и как будет делать, а Романов выглядел растерянным. Волков выбрал правильную тактику, которая сработала.
Думаю, этот бой возвращает Волкова в титульную гонку, реванш с Ганом – хороший следующий бой для обоих», – сказал Емельяненко.
На UFC Fight Night 221 Волков нокаутировал Романова в первом раунде.
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