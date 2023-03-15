Фьюри покинет соцсети на время подготовки к бою: «Было весело терроризировать Усика»

Чемпион WBC в тяжелом весе заявил, что перестанет появляться в социальных сетях и сосредоточится на подготовке к бою с .

«Как бы весело ни было терроризировать Усика и его команду, с завтрашнего дня я полностью погружаюсь в подготовку к бою, на время которой я «заброшу» социальные сети.

Это [бой с Усиком] крупнейшее событие в истории бокса, бой века. Два непобежденных тяжеловеса сразятся, чтобы выявить лучшего в дивизионе. Увидимся 29 апреля», – сказал Тайсон на видео, опубликованном в социальных сетях.

В команде Усика выдвинули ультиматум Фьюри: «Если бой сместится на другую дату, будет 50 на 50»