Фьюри покинет соцсети на время подготовки к бою: «Было весело терроризировать Усика»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что перестанет появляться в социальных сетях и сосредоточится на подготовке к бою с Александром Усиком.

«Как бы весело ни было терроризировать Усика и его команду, с завтрашнего дня я полностью погружаюсь в подготовку к бою, на время которой я «заброшу» социальные сети.

Это [бой с Усиком] крупнейшее событие в истории бокса, бой века. Два непобежденных тяжеловеса сразятся, чтобы выявить лучшего в дивизионе. Увидимся 29 апреля», – сказал Тайсон на видео, опубликованном в социальных сетях.

В команде Усика выдвинули ультиматум Фьюри: «Если бой сместится на другую дату, будет 50 на 50»

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4 комментария

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anat0lievich
Сорвётся.
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Stivi M.D.
Это можно считать официальным анонсом? Что же, очень круто!
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Фарит Абдрашитов
Фьюри затерроризирова Усика! Теперь всё болельщики должны нацепить на руку желто-голубой флажок.
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Alex1104
Хорошо бы.
Я уж не знаю, кому могла понравиться их пикировка, на мой взгляд - начальная школа. "Дурак-сам дурак"
+1
-1
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