В команде Усика выдвинули ультиматум Фьюри: «Если бой сместится на другую дату, будет 50 на 50»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Эгис Климас бокс Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, назвал новые условия поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой состоится 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Фьюри заработает 70% от призового фонда.

«Мы пропишем в контракте распределение гонорара в пропорции 70 на 30 для 29 апреля. Если этот бой сместится на другую дату, то сделки 70 на 30 не будет. Это будет 50 на 50», – сказал Климас.

Усик ответил Фьюри: «Эй, жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю»

Фьюри – Усику: «Ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Я тебя ##### вырублю»

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27 комментариев

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dpv
Ути пути какие грозные )))
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beavers
Никогда бы не подумал что цыган будет бздеть драться с Усыком
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eRo
Ответ London.is.blue
Вау, самого Уайлдера побил? Того, у которого бензобак на 2 раунда? Вот это да. Все это фуфло можно рассказывать профанам. У Джошуа тоже было 100% нокаутов, пока он не поднял уровень оппозиции. Фьюри прекрасно готовится к боям? У него немало поединков, где он на тоненького проходит ноунеймов.
Ещё он деклассировал вашего топового Кличко, но ты мне щас скажешь что это было давно. В-общем, мне очевидно, что прекрасный боксер Фьюри драматически больший фаворит, чем средневес, проводящий третий бой в тяжах. Он с такими соперниками никогда в жизни не встречался и больше явно не встретится, потому что это будет его последний бой в карьере.
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Александр Жовтяк
Ответ London.is.blue
3 пояса из 4 у Усика, бой за абсолюта. Коменты : ыыыы, кем возомнили, Фьюри тут король, ыыыы. Почитай, что люди пишут на зарубежных форумах. Фьюри сейчас главное посмешище из мира бокса. Усик согласился на все условия, а цыган отказывается подписывать контракт, и каждый раз требует что-то новое. В старые добрые времена его бы объявили клоуном и послали. Как в своё время сделали с Боу, растоптав его репутацию. Хотя Боу в то время ронял Холифилда, а Фьюри старика Чисору по кругу избивает.
Фьюри очень повезло, что Усику слишком сильно нужен этот бой, и он готов идти на почти любые уступки. Но всему есть предел
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London.is.blue
Ответ eRo
Фьюри - урожденный тяжеловес, по делу дважды лупил Уайлдера, причем, вставая из нокдаунов, любой из которых Усику бы голову оторвал. Фьюри - прекрасно готовится к боям, все бои с этими Чисорами контролирует 100% времени. Усик - замечательный боксер и чемпион на весовую категорию ниже. 20см и 40кг - это абсолютно непробиваемый аргумент в пользу Фьюри. И все прекрасно понимают, что этот бой - последний шанс у Усика заработать денег. Потому что ему покажут, что в супертяжах делать ему нечего, драться со всякими чисорами - можно и оконфузиться случайно от шального попадания нокаутера, а вниз уже некомильфо возвращаться. А то дважды по очкам (один раз раздельно) обскакали Джошуа и решили, что чемпионы. Угу. Карман шире держите.
Вау, самого Уайлдера побил? Того, у которого бензобак на 2 раунда? Вот это да.
Все это фуфло можно рассказывать профанам.
У Джошуа тоже было 100% нокаутов, пока он не поднял уровень оппозиции.
Фьюри прекрасно готовится к боям? У него немало поединков, где он на тоненького проходит ноунеймов.
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Criptonit
Фьюри ссыкло просто
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London.is.blue
Ответ Любинко Друловича дрель
Почему просто Фьюре не послать Бакенбардика нафуй с его ультиматумами
Ну пусть бьется со старыми пробитыми дедами, типа Чисоры дальше. Он точно так же ни с кем не поднимет такие деньги больше.

Разве что с Джошуа, но у того сейчас свои планы и их бой уже срывался.

Фьюри потребовал 70/30, Усик согласился. Потом потребовал отменить реванш(хотя это была идея его команды) - Усик согласился.

Сейчас он будет переносить бой туда-сюда. Это просто позорище, а не подготовка к бою за абсолюта в супертяжах.
Цыган зашкварен, пусть посылает кого хочет, все уже все поняли.
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eRo
Ответ London.is.blue
3 пояса из 4 у Усика, бой за абсолюта. Коменты : ыыыы, кем возомнили, Фьюри тут король, ыыыы. Почитай, что люди пишут на зарубежных форумах. Фьюри сейчас главное посмешище из мира бокса. Усик согласился на все условия, а цыган отказывается подписывать контракт, и каждый раз требует что-то новое. В старые добрые времена его бы объявили клоуном и послали. Как в своё время сделали с Боу, растоптав его репутацию. Хотя Боу в то время ронял Холифилда, а Фьюри старика Чисору по кругу избивает.
Фьюри - урожденный тяжеловес, по делу дважды лупил Уайлдера, причем, вставая из нокдаунов, любой из которых Усику бы голову оторвал. Фьюри - прекрасно готовится к боям, все бои с этими Чисорами контролирует 100% времени. Усик - замечательный боксер и чемпион на весовую категорию ниже. 20см и 40кг - это абсолютно непробиваемый аргумент в пользу Фьюри.
И все прекрасно понимают, что этот бой - последний шанс у Усика заработать денег. Потому что ему покажут, что в супертяжах делать ему нечего, драться со всякими чисорами - можно и оконфузиться случайно от шального попадания нокаутера, а вниз уже некомильфо возвращаться. А то дважды по очкам (один раз раздельно) обскакали Джошуа и решили, что чемпионы. Угу. Карман шире держите.
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Kalahun
Ответ Александра Александрова
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Женская логика прекрасна 😂
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Александра Александрова
Ответ Александра Александрова
Да у вас , таких как ты и усик очень много )
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KUZMICH
Распределение призовых 70 на 30, у Усика 3 пояса из четырёх, но Фьюри всё равно пока не подписал контракт? Видимо Фьюри очень сильно боится этого боя и всячески пытается с него соскочить.
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Kalahun
Ответ Александра Александрова
Да у вас , таких как ты и усик очень много )
Каких таких ?)))
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Александра Александрова
Ответ Kalahun
У нас?)
Да у вас , таких как ты и усик очень много )
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Юзернейм001
Не люблю Усика. Фьюри считаю одним из лучших в истории. Но тут уже всем очевидно, что цыган твердо решил слиться любой ценой и боя не будет. Жаль. Совершенно не ожидал такого от Тайсона
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fbd
Ответ pan_admiral
Кем эти селюки себя возомнили чтобы ставить Фьюри ультиматумы.
Ты для Фьюри точно такой же селюк. Так откуда тогда такой снобизм?
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Kalahun
Ответ Александра Александрова
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У нас?)
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London.is.blue
Ответ Jhon Jhon
Я вот хз, но с точки зрения даже элементарной логики Усику надо соглашаться на любые условия, он же типо "патриот", а лучшего шанса привлечь внимание к Украине даже и представить сложно, особенно если он выиграет.
С точки зрения элементарной логики он стал олимпийским чемпионом, потом абсолютом в полутяжах и взял 3 пояса в супертяжах.
Один шаг до абсолюта в двух весах.

Это не какой-то там претендент с улицы, чтобы биться бесплатно в таком бою. Жадный цыган срывает бой, хотя Усик согласился на почти унизительные требования.
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Александра Александрова
Ответ Kalahun
Ну у него хотя бы головной мозг есть, у вас же, к сожалению , отсутствует
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Alex1104
Больше похоже на попытку соскочить. 30 % - потолок для Усика. При любом исходе. Не он генерирует деньги для этого боя. Совсем не он.
И здесь не важны чисто боксерские способности.
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London.is.blue
Ответ pan_admiral
Кем эти селюки себя возомнили чтобы ставить Фьюри ультиматумы.
3 пояса из 4 у Усика, бой за абсолюта.

Коменты : ыыыы, кем возомнили, Фьюри тут король, ыыыы.

Почитай, что люди пишут на зарубежных форумах. Фьюри сейчас главное посмешище из мира бокса.
Усик согласился на все условия, а цыган отказывается подписывать контракт, и каждый раз требует что-то новое.

В старые добрые времена его бы объявили клоуном и послали. Как в своё время сделали с Боу, растоптав его репутацию.
Хотя Боу в то время ронял Холифилда, а Фьюри старика Чисору по кругу избивает.
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Kalahun
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален модератором
Ну у него хотя бы головной мозг есть, у вас же, к сожалению , отсутствует
+3
-2
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Pavel Harriss
Фьюри же пел, что это лёгкие деньги. Выйди, за пару раундов разберись, забери деньги и отдыхай. В чем проблема?
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Jhon Jhon
Я вот хз, но с точки зрения даже элементарной логики Усику надо соглашаться на любые условия, он же типо "патриот", а лучшего шанса привлечь внимание к Украине даже и представить сложно, особенно если он выиграет.
+3
-8
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Федя Букин
Ответ Виктор Войнов
Как бы бой не сорвался вообще
По-моему обе стороны этого и добиваются
+4
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Александра Александрова
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