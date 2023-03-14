, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , назвал новые условия поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой состоится 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Фьюри заработает 70% от призового фонда.

«Мы пропишем в контракте распределение гонорара в пропорции 70 на 30 для 29 апреля. Если этот бой сместится на другую дату, то сделки 70 на 30 не будет. Это будет 50 на 50», – сказал Климас.

Усик ответил Фьюри: «Эй, жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю»

Фьюри – Усику: «Ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Я тебя ##### вырублю»