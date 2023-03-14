В команде Усика выдвинули ультиматум Фьюри: «Если бой сместится на другую дату, будет 50 на 50»
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, назвал новые условия поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
Ранее сообщалось, что бой состоится 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне. Фьюри заработает 70% от призового фонда.
«Мы пропишем в контракте распределение гонорара в пропорции 70 на 30 для 29 апреля. Если этот бой сместится на другую дату, то сделки 70 на 30 не будет. Это будет 50 на 50», – сказал Климас.
Усик ответил Фьюри: «Эй, жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю»
Фьюри – Усику: «Ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Я тебя ##### вырублю»
Все это фуфло можно рассказывать профанам.
У Джошуа тоже было 100% нокаутов, пока он не поднял уровень оппозиции.
Фьюри прекрасно готовится к боям? У него немало поединков, где он на тоненького проходит ноунеймов.
Разве что с Джошуа, но у того сейчас свои планы и их бой уже срывался.
Фьюри потребовал 70/30, Усик согласился. Потом потребовал отменить реванш(хотя это была идея его команды) - Усик согласился.
Сейчас он будет переносить бой туда-сюда. Это просто позорище, а не подготовка к бою за абсолюта в супертяжах.
Цыган зашкварен, пусть посылает кого хочет, все уже все поняли.
И все прекрасно понимают, что этот бой - последний шанс у Усика заработать денег. Потому что ему покажут, что в супертяжах делать ему нечего, драться со всякими чисорами - можно и оконфузиться случайно от шального попадания нокаутера, а вниз уже некомильфо возвращаться. А то дважды по очкам (один раз раздельно) обскакали Джошуа и решили, что чемпионы. Угу. Карман шире держите.
Один шаг до абсолюта в двух весах.
Это не какой-то там претендент с улицы, чтобы биться бесплатно в таком бою. Жадный цыган срывает бой, хотя Усик согласился на почти унизительные требования.
И здесь не важны чисто боксерские способности.
Коменты : ыыыы, кем возомнили, Фьюри тут король, ыыыы.
Почитай, что люди пишут на зарубежных форумах. Фьюри сейчас главное посмешище из мира бокса.
Усик согласился на все условия, а цыган отказывается подписывать контракт, и каждый раз требует что-то новое.
В старые добрые времена его бы объявили клоуном и послали. Как в своё время сделали с Боу, растоптав его репутацию.
Хотя Боу в то время ронял Холифилда, а Фьюри старика Чисору по кругу избивает.