Фьюри выдвинул новое предложение Усику: «Никакого гребаного права на реванш»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поставил новое условие команде Александра Усика.

«Сегодня я общался с юристами по поводу опции реванша, о которой все время говорит команда Усика. Как насчет того, чтобы никаких гребаных пунктов о праве на реванш в контракте не было? Для нас обоих.

Никаких больше разговоров о том, что будешь делать и сколько долларов заработаешь после поражения.

29 апреля, бой без права на реванш, победитель получает все. Как насчет этого?» – сказал Фьюри.

Ранее Александр Усик согласился на условия Фьюри по разделению гонорара 70 на 30.

Хирн – о бое Фьюри и Усика: «Не думаю, что он пройдет 29 апреля. Не верю, что Тайсон примет 6-недельный лагерь»