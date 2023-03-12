В ночь с 18 на 19 марта на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. В титульном бою состоится схватка Леон Эдвардс И Камару усман за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Леон Эдвардс — английский боец смешанного стиля (полусредний вес). На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 20 побед и 3 поражения, а один из боев не был засчитан. Сейчас Эдвардс — действующий чемпион UFC в полусреднем весе, а также он занимает 4 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Его крайняя схватка состоялась 20 августа 2022 года против Камару Усмана. Этот поединок Леон Эдвардс выиграл нокаутом.

Камару Усман — нигерийский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2012 году, а на сегодняшний день в его активе 20 побед и 2 проигрыша. Ранее Камару Усман являлся чемпионом UFC, а на данный момент находится на 1 строчке рейтинга в полусредней весовой категории и 5 строчке независимо от веса. Предыдущий бой спортсмена был проведен 20 августа 2022 года, его противником был Леон Эдвардс. В этой схватке Камару Усман потерпел поражение нокаутом.

Во сколько смотреть бой Эдвардс – Усман