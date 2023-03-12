19 марта пройдет в Лондоне UFC 286, в со-главном событие которого пройдет противостояние Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева за место в списке претендентов на титул легкого веса.

Физиев — 1.40

Гейджи — 3.19

Когда такие бои появляются на афише UFC — глаза радуются. Несмотря на исход, поединок обещает быть очень крутым и бескомпромиссным, поскольку в октагон выйдут два ярких представителя ударной техники, именуемой как «до конца!»

Рафаэль в этом противостоянии выйдет фаворитом, с чем трудно поспорить. Он — тайский боксер, очень разнообразен и находчив в стойке, а главное — бесстрашен и вынослив. Гейджи, конечно, экс-временный чемп, некогда «главная угроза титулу Хабиба», но объективно — главных топов он никогда не бил. Джастин провалили проверку в боях с еще пиковым Альварезом, проиграл Порье, ну и был деклассирован в бою с Нурмагомедовым. Чендлер не такой уже топ, его в расчет брать не будем. А вот Оливейра, который задушил Джастина, снова показал, что американец не из «думающих» бойцов.

Да, Физиев тоже еще не почувствовал вкус крови в боях с верхушкой рейтинга легковесов, однако то, что он показывал в них, характеризует его как заслуженного топа.

Трудно представить победу Гейджи, поскольку у него нет того, в чем он может превосходить Физиева. Бороться он не полезет, рубиться очень опасно -, но другого плана у него не может быть. Да, он показал тактическую работу с Фергюсоном, но это был «уже не тот Тони», он просто не нес угрозы.

Поэтому, скорее всего, Джастин в бою с Физиевым будет нокаутирован. Просто за счет того, что ему нечего противопоставить арсеналу более молодого Рафаэля.

Прогноз на бой Физиев — Гейджи: победа Физиева нокаутом.