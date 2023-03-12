Леон Эдвардс — Камару Усман 3 прогноз, коэффициенты и ставки на бой UFC 286, кто победит 19 марта

Теги UFC Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

19 марта пройдет в Лондоне UFC 286, главное событие которого возглавит трилогия между Камау Усманом и Леоном Эдвардсом.

 

Коэффициенты Усман — Эдвардс 3

  • Усман — 1.39
  • Эдвардс — 3.00

Несмотря на исход прошлого боя, Камару по-прежнему является фаворитом — заслуженно. Напомним, первый бой Усмана и Эдвардса прошел в декабре 2015 года в рамках UFC on Fox 17 и завершился победой Камару единогласным решением судей. Второй их бой состоялся в августе 2022 года на турнире UFC 278. В этом противостоянии Леон нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

Стоит выделить то, что в обоих противостояниях Усман буквально доминировал над соперником. Однако можно и подчеркнуть, что Эдвардс будто сам не свой, когда перед ним в октагоне стоит Камару.

Вряд ли и в третий раз что-то изменится, ведь теперь на Леона будет идти еще большее давление в ментальном плане: ему нужно доказать, что в прошлом бою была не случайность. Это может заставить британца ошибаться, чего категорически нельзя делать с Усманом. Если раньше он пользовался ошибками и переводил, то сегодняшний Камару может и нокаутировать.

Что мы знаем про нигерийца? Главное — он из боя в бой становится лучше и проделывает колоссальную работу над ошибками, поэтому подловить его будет теперь очень не просто. Скорее всего, Камару как никогда будет комбинировать ударную технику с борьбой у сетки, что ему принесло большинство викторий. Он точно не из тех, кто будет рисковать победой, чтобы закрыть какие-то свои гештальты по типу: «Он меня нокаутировал, я должен отомстить».

Прогноз на бой Эдвардс — Усман 3: победа Усмана решением судей.

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