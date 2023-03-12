В ночь с 18 на 19 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии состоится поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом за титул чемпиона по версии UFC.

Кард UFC 286:

Леон Эдвардс vs Камару Усман

Джастин Гейджи vs Рафаэль Физиев

Гуннар Нельсон vs Брайэн Барбарена

Дженнифер Майя vs Кесси О’Неилл

Марвин Веттори vs Роман Долидзе

Джек Шор vs Макван Амирхани

Крис Данкан vs Омар Моралес

Сэм Паттерсон vs Янал Ашмоз

Мухаммад Мокаев vs Джафэл Фильо

Лерон Мёрфи vs Габриэль Сантос

Кристиан Данкан vs Душко Тодорович

Джейк Хадли vs Малколм Гордон

Джоанн Калдервуд vs Лоана Каролина

Джай Герберт vs Людовит Клайн

Джулиана Миллер vs Вероника Маседо

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