В ночь на 19 марта 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286, который будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В со-главном событии состоится поединок в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым.

Джастин Гейджи — американский боец смешанного стиля (легкий вес). С 2011 года спортсмен выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 23 победы и 4 проигрыша. Ранее Гейджи являлся временным чемпионом UFC в легком весе, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 7 мая прошлого года против Чарльза Оливейры. В этом поединке Джастин Гейджи потерпел поражение болевым приемом.

Рафаэль Физиев — азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. На протяжении 7 лет является профессиональным бойцом ММА, а сейчас в его активе 12 побед и всего 1 поражение. Спортсмен находится на 6 строчке рейтинга UFC в легкой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 9 июля 2022 года, его противником был Рафаэль Дос Аньос. В этой схватке Рафаэль Физиев одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Гейджи – Физиев