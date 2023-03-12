В ночь с 18 на 19 марта пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 286. Бойцовский вечер будет проведен на арене «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии состоится поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом за титул чемпиона по версии UFC.

Леон Эдвардс — английский боец смешанного стиля (полусредний вес). На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 20 побед и 3 поражение, а один из боев был признан несостоявшимся. Сейчас Эдвардс является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, а также занимает 4 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Его предыдущая схватка состоялась 20 августа 2022 года против Камару Усмана. В этом поединке Леон Эдвардс одержал победу нокаутом.

Камару Усман — нигерийский боец смешанных единоборств (полусредний вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2012 году, а на сегодняшний день в его активе 20 побед и 2 проигрыша. Ранее Камару Усман являлся чемпионом UFC, а на данный момент находится на 1 строчке рейтинга в полусреднем весе и 5 строчке независимо от весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 20 августа 2022 года, его противником был Леон Эдвардс. Камару Ксман потерпел поражение нокаутом.

Где смотреть UFC 286