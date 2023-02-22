Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц

Комиссия боевых видов спорта Западной Австралии опубликовала медицинские отстранения для участников UFC 284, который состоялся 12 февраля в Перте.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев получил 14-дневное отстранение от тренировок. Его соперник – 30-дневное.

Участники соглавного поединка и Джош Эмметт получили максимальное, 180-дневное отстранение.

Ислам Махачев: «Поединок в другой весовой категории – новый вызов для меня»