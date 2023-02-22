Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джош Эмметт Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Комиссия боевых видов спорта Западной Австралии опубликовала медицинские отстранения для участников UFC 284, который состоялся 12 февраля в Перте.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев получил 14-дневное отстранение от тренировок. Его соперник Алекс Волкановски – 30-дневное.

Участники соглавного поединка Яир Родригес и Джош Эмметт получили максимальное, 180-дневное отстранение.

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3 комментария

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Tsamourlidis_mufc
Ответ ST-L
человек состоит не только из кожи лица
Так я на эту тему и иронизирую
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ST-L
Ответ Tsamourlidis_mufc
Но при этом у Махачева все на лице, а волк вышел из боя чистеньким и без урона😎экспертиза уровня спорц
человек состоит не только из кожи лица
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tsamourlidis_mufc
Но при этом у Махачева все на лице, а волк вышел из боя чистеньким и без урона😎экспертиза уровня спорц
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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