Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц
Комиссия боевых видов спорта Западной Австралии опубликовала медицинские отстранения для участников UFC 284, который состоялся 12 февраля в Перте.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев получил 14-дневное отстранение от тренировок. Его соперник Алекс Волкановски – 30-дневное.
Участники соглавного поединка Яир Родригес и Джош Эмметт получили максимальное, 180-дневное отстранение.
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