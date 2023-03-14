Петр Ян хочет провести следующий бой в октябре в Абу-Даби (Metaratings)

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян определился с датой возвращения в октагон.

Как сообщает Metaratings, россиянин хочет подраться на турнире в Абу-Даби в октябре. На данный момент боец намерен заняться здоровьем.

На UFC Fight Night 221 в прошлые выходные Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

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4 комментария

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Tpy6kaMerlina
Ответ Мадина Уйгурова
у Коди хрустальная челюсть и он не умеет бороться. если ЮФС хочет возрождения Яна то это лучший вариант для Пети. да и для афишы, No Mercy Vs No Love
Если бы юфэфси хотели видеть Яна чемпионом, то не было бы такого решения в бою с Мэйли. Не было бы боя с шедшим на стрике и пребывающем в тонусе грузином.
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Мадина Уйгурова
Ответ Александр Шашков
С кем с коди
у Коди хрустальная челюсть и он не умеет бороться. если ЮФС хочет возрождения Яна то это лучший вариант для Пети. да и для афишы, No Mercy Vs No Love
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sanek maloi
Давай Петруха газуй до дна, осталось под Умарчика прилечь по брацки🤬
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-3
-3
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Александр Шашков
С кем с коди
+1
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+1
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