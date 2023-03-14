Петр Ян хочет провести следующий бой в октябре в Абу-Даби (Metaratings)
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян определился с датой возвращения в октагон.
Как сообщает Metaratings, россиянин хочет подраться на турнире в Абу-Даби в октябре. На данный момент боец намерен заняться здоровьем.
На UFC Fight Night 221 в прошлые выходные Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было
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