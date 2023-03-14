Петр Ян хочет провести следующий бой в октябре в Абу-Даби (Metaratings)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе определился с датой возвращения в октагон.

Как сообщает Metaratings, россиянин хочет подраться на турнире в Абу-Даби в октябре. На данный момент боец намерен заняться здоровьем.

На UFC Fight Night 221 в прошлые выходные Ян проиграл единогласным решением судей.

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер