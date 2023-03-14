Кай Кара-Франс 3 июня подерется с Амиром Албази на UFC Fight Night 226 (MMA Fighting)

Теги наилегчайший вес UFC MMA Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

Третий номер UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс узнал имя следующего соперника.

3 июня на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе Кара-Франс подерется с бойцом из Ирака Амиром Албази.

Кара-Франс прошлый бой проиграл чемпиону Брендону Морено техническим нокаутом в третьем раунде. Албази идет на серии из пяти побед.

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1 комментарий

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Анастасия Плинтусова
Хороший бой,чтобы вернуться
Кай симпатизирует очень
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