Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и временный чемпион Яир Родригес могут подраться во время Международной бойцовской недели.

Как сообщает Fox Sports, бой австралийца и мексиканца пройдет 8 июля на T-Mobile в Лас-Вегасе в рамках UFC 290.

Оба бойца дрались 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте. Волкановски проиграл единогласным решением судей Исламу Махачеву, Родригес досрочно победил Джоша Эмметта.

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