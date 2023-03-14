Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»

Бывший чемпион в тяжелом весе порассуждал на тему возвращения в ММА-промоушены.

«Если мне придется выбирать другую организацию ММА, думаю, что я бы рассмотрел три варианта: PFL, и . Какую из них я бы выбрал? Сложно сказать. Но я буду обращаться внимание на структуру и видение, которое у них есть для спорт и бойцов.

Кроме того, немаловажно, чтобы у них была программа для Африки. Думаю, что это будет одним из основных условий, на котором я буду основываться при принятии решения», – сказал Нганну.

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

Нганну – о бое с Уайлдером: «Мы пришли к устному соглашению»