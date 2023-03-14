Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Bellator PFL / WSOF Фрэнсис Нганну ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну порассуждал на тему возвращения в ММА-промоушены.

«Если мне придется выбирать другую организацию ММА, думаю, что я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE Championship. Какую из них я бы выбрал? Сложно сказать. Но я буду обращаться внимание на структуру и видение, которое у них есть для спорт и бойцов.

Кроме того, немаловажно, чтобы у них была программа для Африки. Думаю, что это будет одним из основных условий, на котором я буду основываться при принятии решения», – сказал Нганну.

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12 комментариев

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Мага осторожный
в боксе у нганнгу будущего нет, кроме разово срубить бабки, а учитывая его жадность, никто особо интереса не проявляет
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wcv75zstcm
Он нас за пацанов держит?
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Ruslan Isaev
Он что там Хасиева с Кадыров за пацанов держит? Даже не упомянул вторую в мире организацию .
Где помимо боёв проходит ещё конкурс поэзии, на тему кто лизнет Рамазану получше
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sanek maloi
Ответ "Iron"
А как же вторая лига мира АСА?
АСА ещё не сломали хребет ufc, вот когда сломают, Нгану ещё подумает🤣
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dreamstep
Началось, походу в профбоксе ТОПам он не нужен, никто платить не захотел, теперь будет скитание по разным ММА-промоушенам )) На Хардкор залетай, чо уж там.
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los merengues
Ответ Bleffinho
Так что с Асбаровым в Хардкоре драться не будет что ли?)
может на коротком уведомлении против Тарасова выскочить. если не боится рычага локтя
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Rjcnbr
Программа для Африки это что? А так с одного боя с Уайлдером больше поднимет
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Leshiy888
Короче, два условия. Побольше бабла и чтобы там не было Джонса.
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"Iron"
А как же вторая лига мира АСА?
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Kanan Jarrus
туринабольщик: «если мне придется выбирать весовую категорию, я бы рассмотрел варианты, где нет рейеса и нганну, но есть 50 летний мешочич и беспартерный кокляев»
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Savelyev10211
в One к Толе ) я бы глянул
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Bleffinho
Так что с Асбаровым в Хардкоре драться не будет что ли?)
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