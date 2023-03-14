Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну порассуждал на тему возвращения в ММА-промоушены.
«Если мне придется выбирать другую организацию ММА, думаю, что я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE Championship. Какую из них я бы выбрал? Сложно сказать. Но я буду обращаться внимание на структуру и видение, которое у них есть для спорт и бойцов.
Кроме того, немаловажно, чтобы у них была программа для Африки. Думаю, что это будет одним из основных условий, на котором я буду основываться при принятии решения», – сказал Нганну.
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