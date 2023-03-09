Джонс – про возвращение Нганну в UFC: «Я очень в этом сомневаюсь»

Чемпион UFC в тяжелом весе ответил на вопрос о возвращении Фрэнсиса Нганну в промоушен.

«Я очень в этом сомневаюсь. Особенно после моего первого выступления. Как я уже говорил, чувак ушел не просто так. Придумал все требования и просьбы в мире. Он знал, что UFC не прогнется и нашел выход», – написал Джонс.

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