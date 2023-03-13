Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион организации в тяжелом весе избегал поединка с .

«Я больше не заинтересован в организации этого боя.

Я пытался организовать его в течение двух лет, но Нганну не хотел драться. Он покинул организацию, даже не имея на руках контракта с другим промоушеном. Это безумие, но Фрэнсис не желал участвовать в этом поединке», – сказал Уайт.

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