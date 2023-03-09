Александр Волков: «Победа Джонса сделала дивизион интересней. Нганну не дрался так часто»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков назвал плюсы ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.

«Победа Джонса должна сделать дивизион интересней. Когда Нганну был чемпионом, он дрался не так часто. Конечно, и сейчас непонятно, как будет выступать Джонс, но, тем не менее, хоть что-то сдвинулось с места.

Надеюсь, победа Джонса скажется лучше на всех нас. Если говорить обо мне: я долгое время ждал боя, только потому, что дивизион не двигался с места. Не было никаких новых имен, новых людей», – сказал Волков.

12 марта на UFC Fight Night 221 Волков подерется с Александром Романовым.

Волков – про чемпионство Джонса: «Мы еще мало видели его в новом дивизионе»

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5 комментариев

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Ян Дружинин
Ответ eazyjet
После Миочича завершит
Щас Джонс за каждый бой срубает 7-10 лямов
Не думаю что уйдет так быстро
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eazyjet
Ответ Ojer
Да не будет Волков драться с Джонсом. Джонс дерется даже реже Нганну, следующий Миочич, потом возможно защита пояса между победителем Блейдс Павлович, а дальше уже карьеру завершит.
После Миочича завершит
0
0
0
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jwbmwbqvih
Ответ Johnny Walker
Джонс пока подрался 1 раз за 3 года, че он несёт?
Если новость прочитать,то такие вопросы отпадут сами собой.
+5
0
+5
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Ojer
Да не будет Волков драться с Джонсом. Джонс дерется даже реже Нганну, следующий Миочич, потом возможно защита пояса между победителем Блейдс Павлович, а дальше уже карьеру завершит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Walker
Джонс пока подрался 1 раз за 3 года, че он несёт?
0
-5
-5
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