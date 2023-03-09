Александр Волков: «Победа Джонса сделала дивизион интересней. Нганну не дрался так часто»

Российский тяжеловес назвал плюсы ухода из UFC.

«Победа Джонса должна сделать дивизион интересней. Когда Нганну был чемпионом, он дрался не так часто. Конечно, и сейчас непонятно, как будет выступать Джонс, но, тем не менее, хоть что-то сдвинулось с места.

Надеюсь, победа Джонса скажется лучше на всех нас. Если говорить обо мне: я долгое время ждал боя, только потому, что дивизион не двигался с места. Не было никаких новых имен, новых людей», – сказал Волков.

12 марта на UFC Fight Night 221 Волков подерется с Александром Романовым.

Волков – про чемпионство Джонса: «Мы еще мало видели его в новом дивизионе»