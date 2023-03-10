Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»
Промоутер Эдди Хирн раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри за затягивание переговоров о поединке с Александром Усиком.
«Энтони Джошуа провел с Усиком два боя подряд – никаких проблем. Он [Фьюри] говорит: «Дело не в деньгах, я буду драться с Усиком бесплатно». Да пошел ты! Ты хочешь денег, слишком много денег. Алчность!» – сказал Хирн.
Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.
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