Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»

Промоутер Эдди Хирн раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри за затягивание переговоров о поединке с .

«Энтони Джошуа провел с Усиком два боя подряд – никаких проблем. Он [Фьюри] говорит: «Дело не в деньгах, я буду драться с Усиком бесплатно». Да пошел ты! Ты хочешь денег, слишком много денег. Алчность!» – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.

Команда Усика предлагала новое распределение гонорара, Фьюри отказался