Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»

Теги WBC Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри за затягивание переговоров о поединке с Александром Усиком.

«Энтони Джошуа провел с Усиком два боя подряд – никаких проблем. Он [Фьюри] говорит: «Дело не в деньгах, я буду драться с Усиком бесплатно». Да пошел ты! Ты хочешь денег, слишком много денег. Алчность!» – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.

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2 комментария

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Los Galácticos
Ответ totocash
Мне кажется, что он просто не хочет платить усику больше, чем заработать самому. Как только отберёт пояса срубит бабок в любое время, лишь бы не платить средневесу
Мне кажется он просто очкует и хочет слиться с боя, как бы тут местные поклонники этого недо-боксёра не доказывали обратное приводя в пример его бои против Уайлдера у которого в бою ноги будто залиты в бетон. Смешно что он еще Джошуа обвинял в том чем сам сейчас занимается.
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totocash
Мне кажется, что он просто не хочет платить усику больше, чем заработать самому. Как только отберёт пояса срубит бабок в любое время, лишь бы не платить средневесу
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-1
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