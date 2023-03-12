Двалишвили хочет драться с победителем боя Вера – Сэндхаген: «Если UFC предложит, я соглашусь»

Теги легчайший вес UFC Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Кори Сэндхэген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили поделился мыслями о следующем сопернике.

Двалишвили согласен встретиться с победителем боя Марлона Веры и Кори Сэндхагенга.

«Я хотел бы подраться с победителем этого противостояния. Мне очень хотелось бы. На самом деле Алджамейн говорил, что хочет посмотреть этот поединок вживую, я думаю, что тоже пойду.

Если в UFC захотят дать мне этот бой, я соглашусь. Слушайте, кто-то спрашивал раньше меня об этом. Думаю, победитель этого противостояния, хороший вариант для меня. Посмотрим, что решит UFC. Я готов драться с кем угодно», – сказал Двалишвили.

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6 комментариев

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ЛТМ
Ответ Oleg Where
куколд Стерлинга
Внебрачный сын Стерлинга.
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Oleg Where
куколд Стерлинга
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SEVEN_
короче теперь грузин жопа рэзин)
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leppyanen
А чего хочет Петр пока не говорят?
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pym99w85m9
Ну вообще было бы логично)
Если Сехудо выиграет , то бой с Шоном выходит на первый план. Алджамэйну вариант с Петрухой.
А если выиграет Стерлинг и сделает титул вакантным, то может быть Шон-Мераб,Если верят в Петруху то он с победителем Вера-Кори. И если все нормально Умар к топ-5 подберется! Мнение с дивана)))
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Kanan Jarrus
очень приятный человек мераб и хороший боец, невозможно не симпатизировать ему. да и не очкует драться в отличие от китайца убегавшего от алджо, как мы все помним
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