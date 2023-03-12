Двалишвили хочет драться с победителем боя Вера – Сэндхаген: «Если UFC предложит, я соглашусь»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили поделился мыслями о следующем сопернике.

Двалишвили согласен встретиться с победителем боя и Кори Сэндхагенга.

«Я хотел бы подраться с победителем этого противостояния. Мне очень хотелось бы. На самом деле говорил, что хочет посмотреть этот поединок вживую, я думаю, что тоже пойду.

Если в UFC захотят дать мне этот бой, я соглашусь. Слушайте, кто-то спрашивал раньше меня об этом. Думаю, победитель этого противостояния, хороший вариант для меня. Посмотрим, что решит UFC. Я готов драться с кем угодно», – сказал Двалишвили.

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