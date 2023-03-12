Двалишвили – о дружбе со Стерлингом: «Кого бы UFC ни предложил, я буду драться»

Теги легчайший вес UFC Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили ответил на вопрос о возможном соперничестве с Алджамейном Стерлингом.

Стерлинг – чемпион UFC в легчайшем весе и друг Двалишвили.

«Я буду драться с кем угодно. Я хочу быть активным, и я буду драться с кем угодно. Кого бы UFC ни предложил, я буду драться.

У меня нет никаких проблем. Это хорошая проблема: два лучших друга, два товарища по команде.

Мой лучший друг – чемпион, а я – один из лучших претендентов. Это хорошая проблема. Мы зачищаем дивизион», – сказал Двалишвили.

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5 комментариев

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JohnySPB
Ответ Мама Живанилда
Мераб реально машина, думаю победит Стерлинга, если встретятся
у Стерлинга партер есть, у грузина нет.
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Kanan Jarrus
Ответ Ojer
Хорошая борьба, средняя ударка, и феноменальная выносливость. Реально машина, ледокол.
нулевая ударка, убогие борьба и выносливость - это все про китайца
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Ojer
Хорошая борьба, средняя ударка, и феноменальная выносливость. Реально машина, ледокол.
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Джавез Тилл
Даа раскатали Петруху конечно, в хлам просто...
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Мама Живанилда
Мераб реально машина, думаю победит Стерлинга, если встретятся
+1
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