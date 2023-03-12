Двалишвили – о Яне: «После боя я сказал ему, что в один день мы можем стать друзьями»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался о после боя на UFC Fight Night 221, в котором Мераб разгромно победил по очкам (50-45, 50-45, 50-45).

«После боя я пожал руку Петру, сказал: «Может быть, в один день мы станем друзьями». Пусть его благословит Бог.

У меня нет ничего личного к нему. Он семьянин, я уважаю его за это, я видел фотографии его семьи, у него прекрасная семья.

Но он должен вынести урок из этого боя, он не должен быть высокомерным. Он думал, что я ноль, и что получилось?

Он не уважал нашу команду, но мы все доказали ему и миру. Стерлинг побил его, я побил его. Он все еще хороший боец, но теперь он будет скромным», – сказал Двалишвили.

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