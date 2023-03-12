Двалишвили – о Яне: «После боя я сказал ему, что в один день мы можем стать друзьями»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался о Петре Яна после боя на UFC Fight Night 221, в котором Мераб разгромно победил по очкам (50-45, 50-45, 50-45).

«После боя я пожал руку Петру, сказал: «Может быть, в один день мы станем друзьями». Пусть его благословит Бог.

У меня нет ничего личного к нему. Он семьянин, я уважаю его за это, я видел фотографии его семьи, у него прекрасная семья.

Но он должен вынести урок из этого боя, он не должен быть высокомерным. Он думал, что я ноль, и что получилось?

Он не уважал нашу команду, но мы все доказали ему и миру. Стерлинг побил его, я побил его. Он все еще хороший боец, но теперь он будет скромным», – сказал Двалишвили.

Мухаммад сравнил Стерлинга и Двалишвили с Ковингтоном и Масвидалем. Алджамейн ответил

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14 комментариев

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Isa Babaev
Респект Мерабу, сказал бы Ян такое в случае победы ? Сомневаюсь, он только болтать и унижать соперников и недооценивать умеет
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Артём Сергеев
Ответ bez_ostatka
Ого, какой прогресс Попробуйте впредь всех людей воспринимать без этих признаков, а ещё без признаков пола, вероисповедания, возраста етс., и мир заиграет новыми красками
Я так и делаю,в основном. Просто некоторые пласты населения планеты, сами иногда ведут себя неправильно,а потом возмущаются что их не долюбливают по их признаку. В данном случае, я просто сравнил двух людеи
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pulyalke
мераб прям как уолк - такой же сильный и большой, но все таки стерлинг побольше его будет
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bez_ostatka
Ответ Артём Сергеев
если откинуть все принадлежности по национальному и территориальному признаку, то Двалишвили посимпатичнее будет, как личность
Ого, какой прогресс
Попробуйте впредь всех людей воспринимать без этих признаков, а ещё без признаков пола, вероисповедания, возраста етс., и мир заиграет новыми красками
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Валерий Асанов
как то так ......сказал Мераб.....
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Артём Сергеев
если откинуть все принадлежности по национальному и территориальному признаку, то Двалишвили посимпатичнее будет, как личность
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Илья Игнатьев
Обвиняет в высокомерии, хотя сам Ян говорил про то что это будет интересный бой. Конечно, менеджер, тренер, друг, брат, сват Яна говорили что Мераб удобный соперник, но сам Ян публично этого не говорил, только по словам грузина. И как охарактеризовать поведение самого Мераба, когда он называл Яна плохим человеком, тупым, а потом и с***й?)
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Нефанатик
Скромным надо быть
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sanek maloi
Ответ Axmat Cecenov
Думаю неуволять, но наверное станет тем кто будет проверять бойцов движущиеся в топ 5, топ 10. Про пояс может забыть. Или вернуться в АСА
В аса будет под нахимиченный шерстью валяться🤬в гасе теперь чисто гейткипер(
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Витольд Бубеный
Мерабу уважение, недоцененный боец
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Максим Иванов
Ответ Axmat Cecenov
Думаю неуволять, но наверное станет тем кто будет проверять бойцов движущиеся в топ 5, топ 10. Про пояс может забыть. Или вернуться в АСА
Ян видимо уже и есть гейткипер,который проверяет пытающихся попасть в топ
+12
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Axmat Cecenov
Ответ Алан Махов
Яну не унывать,сменить лагерь,взять перерыв на год и начать все заново,главное,чтобы не уволили после такой серии из поражений
Думаю неуволять, но наверное станет тем кто будет проверять бойцов движущиеся в топ 5, топ 10. Про пояс может забыть. Или вернуться в АСА
+5
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+5
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Алан Махов
Яну не унывать,сменить лагерь,взять перерыв на год и начать все заново,главное,чтобы не уволили после такой серии из поражений
+10
-1
+9
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Алан Махов
Мераб из бойца мема дошел до главного претендента на пояс))
+19
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+18
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