Стерлинг поздравил Двалишвили с победой: «Какой невероятный момент в моей жизни!»

Чемпион UFC в легчайшем весе отреагировал на победу над в главном событии UFC Fight Night 221.

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал вторым претендентом на титул в легчайшем весе.

«Какой невероятный момент в моей жизни, и я могу разделить его с моим братом Мерабом Двалишвили. Поздравляю с сегодняшней огромной победой!» – написал Стерлинг в соцсетях.

Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов

Двалишвили – о Яне: «После боя я сказал ему, что в один день мы можем стать друзьями»