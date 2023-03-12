Стерлинг поздравил Двалишвили с победой: «Какой невероятный момент в моей жизни!»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.
Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал вторым претендентом на титул в легчайшем весе.
«Какой невероятный момент в моей жизни, и я могу разделить его с моим братом Мерабом Двалишвили. Поздравляю с сегодняшней огромной победой!» – написал Стерлинг в соцсетях.
Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов
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Петьке сейчас нужна поддержка, не будем его ругать! Он сам все понимает!!!