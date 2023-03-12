Стерлинг поздравил Двалишвили с победой: «Какой невероятный момент в моей жизни!»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал вторым претендентом на титул в легчайшем весе.

«Какой невероятный момент в моей жизни, и я могу разделить его с моим братом Мерабом Двалишвили. Поздравляю с сегодняшней огромной победой!» – написал Стерлинг в соцсетях.

Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов

Двалишвили – о Яне: «После боя я сказал ему, что в один день мы можем стать друзьями»

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15 комментариев

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ЛТМ
Ответ Джавез Тилл
Не, Мераб это на ринге кое-кому сделал...
Тебе что-ли? Ну я не против, мгагагаг. 29 апреля не теряйся только, когда твоего Усыка вынесут 200-ым с ринга.
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Vasyamarch91
Ответ phipw4htai
Те же эмоции испытываю! Петьке сейчас нужна поддержка, не будем его ругать! Он сам все понимает!!!
Он , скорее всего, ничего не понимает
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Arcanar
Ответ Ussaev M
Алджо опять не сдержал слез. но в этот раз это были слезы радости
А в прошлый раз это были "слёзы стыда". Ценители классики советского кино поймут.
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Джавез Тилл
Ответ dreamstep
Петя! Я встал поболеть за тебя ночью, и в итоге ещё неделю должен читать про эту сладкую парочку, как они счастливы?
С пивом встал поболеть и с пивом продолжишь читать 😁
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Джавез Тилл
Ответ ЛТМ
Камшот Мераба это был, а не слёзы. Две подружки.
Не, Мераб это на ринге кое-кому сделал...
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-1
-1
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Михаил Маевских
Ответ phipw4htai
Те же эмоции испытываю! Петьке сейчас нужна поддержка, не будем его ругать! Он сам все понимает!!!
какая поддержка?? его топить жёстко надо,как видишь оддержка на нем не работает
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ЛТМ
Ответ Ussaev M
Алджо опять не сдержал слез. но в этот раз это были слезы радости
Камшот Мераба это был, а не слёзы. Две подружки.
0
-3
-3
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Kanan Jarrus
рад за алджо и мераба, красавчики
+2
-2
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Максим Иванов
Ответ dreamstep
Петя! Я встал поболеть за тебя ночью, и в итоге ещё неделю должен читать про эту сладкую парочку, как они счастливы?
Как я тебя понимаю..
+1
-1
0
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SEVEN_
Хотя топовый Петюня может их побеждать(
0
-1
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Иса Умаров
Ответ Ussaev M
Алджо опять не сдержал слез. но в этот раз это были слезы радости
слезы любви
0
-4
-4
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phipw4htai
Ответ dreamstep
Петя! Я встал поболеть за тебя ночью, и в итоге ещё неделю должен читать про эту сладкую парочку, как они счастливы?
Те же эмоции испытываю!
Петьке сейчас нужна поддержка, не будем его ругать! Он сам все понимает!!!
+5
-2
+3
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Los Galácticos
Мераб молодец, очень сильно провёл поединок а после произнёс сильную речь. Всего наилучшего ему в карьере.
+7
-7
0
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dreamstep
Петя! Я встал поболеть за тебя ночью, и в итоге ещё неделю должен читать про эту сладкую парочку, как они счастливы?
+27
-4
+23
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Ussaev M
Алджо опять не сдержал слез. но в этот раз это были слезы радости
+3
-1
+2
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