Мераб Двалишвили: «Стерлинг говорит мне просить титульник. Когда он поднимется в весе, я готов драться за пояс»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что не будет драться с Алджамейном Стерлингом.

Двалишвили разгромил по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал вторым претендентом на титул в дивизионе.

«Сложные раунды у меня в жизни были только с , чемпионом, реальным чемпионом.

С другими? Бросьте, ребят. Мой стиль отличается от других. Кто хочет драться со мной – погнали! Погнали!

Алджамейн кричит мне, чтобы я просил бой за титул. Он мой брат, он реальный чемпион, только он и я знают, кто реальный чемпион.

Когда он поднимется в весе, я готов буду подраться за пояс. Конечно, я хочу стать чемпионом! Я снова все доказал! Опять! И я голоден!» – сказал Двалишвили.

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