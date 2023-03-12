Мераб Двалишвили: «Стерлинг говорит мне просить титульник. Когда он поднимется в весе, я готов драться за пояс»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что не будет драться с Алджамейном Стерлингом.

Двалишвили разгромил Петра Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал вторым претендентом на титул в дивизионе.

«Сложные раунды у меня в жизни были только с Алджамейном Стерлингом, чемпионом, реальным чемпионом.

С другими? Бросьте, ребят. Мой стиль отличается от других. Кто хочет драться со мной – погнали! Погнали!

Алджамейн кричит мне, чтобы я просил бой за титул. Он мой брат, он реальный чемпион, только он и я знают, кто реальный чемпион.

Когда он поднимется в весе, я готов буду подраться за пояс. Конечно, я хочу стать чемпионом! Я снова все доказал! Опять! И я голоден!» – сказал Двалишвили.

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9 комментариев

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SGambler
Ответ dmitrii7856@icloud.com
Давно бы уже заделали каминг-аут всем давно ясно что вы с ним не просто друзья
Кто о чем, а россиянин о своих тайных желаниях. Можно безошибочно узнать откуда пользователь по таким комментам.
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SGambler
Ответ Chris
Пора бы уже UFC становиться серьезной спортивной организацией, без этих идиотских "с этим драться буду, с этим не буду, этот братуха, а с этим мы писать вместе в горшок ходили" Что за идиотизм? Это спорт, выявление лучшего спортсмена в рамках определенной дисциплины. Назвали имена соперников, всё, вперед Не хочешь? На выход, иди в поп-мма выясняй кто там тебе братуха, а кто нет
Да не, такое вполне нормально, отказываться бить морду и пытаться снести голову своему другу. Так и до боев между братьями можно дойти. А вот типичные потреотические страдания российских бойцов, типа "не буду драться с россиянином" это да, полный бред.
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Isa Babaev
Корм для Умара
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Мадина Уйгурова
Ответ Chris
Пора бы уже UFC становиться серьезной спортивной организацией, без этих идиотских "с этим драться буду, с этим не буду, этот братуха, а с этим мы писать вместе в горшок ходили" Что за идиотизм? Это спорт, выявление лучшего спортсмена в рамках определенной дисциплины. Назвали имена соперников, всё, вперед Не хочешь? На выход, иди в поп-мма выясняй кто там тебе братуха, а кто нет
для этого у Даны должны быть яйца, контракты должны иметь в себе пункт о том, что в случае отказа драться -. увольнение. Но в ЮФС это никому не надо, вот бойцы и не дерутся когда не хотят
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Chris
Пора бы уже UFC становиться серьезной спортивной организацией, без этих идиотских "с этим драться буду, с этим не буду, этот братуха, а с этим мы писать вместе в горшок ходили"

Что за идиотизм? Это спорт, выявление лучшего спортсмена в рамках определенной дисциплины. Назвали имена соперников, всё, вперед

Не хочешь? На выход, иди в поп-мма выясняй кто там тебе братуха, а кто нет
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Артём Сергеев
красивая история
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космонавт на дереве
Ждём бой Сехудо и Двалишвили
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dmitrii7856@icloud.com
Давно бы уже заделали каминг-аут всем давно ясно что вы с ним не просто друзья
+3
-5
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Ramin Aliev
Не фанат что Стерлинга, что Мераба, но их броманс это прикольно)
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