Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между и .

Двалишвили разгромно победил по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и нанес Яну крупнейшее поражение в карьере.

Ян до этого трижды проигрывал раздельным решением (дважды в пятираундовых боях и один раз в трехраундовом) и один раз – дисквалификацией за нелегальный удар.

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