Ян впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Ранее Петр никогда не отдавал больше трех раундов

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого прошел бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Двалишвили разгромно победил по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и нанес Яну крупнейшее поражение в карьере.

Ян до этого трижды проигрывал раздельным решением (дважды в пятираундовых боях и один раз в трехраундовом) и один раз – дисквалификацией за нелегальный удар.

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12 комментариев

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Isa Babaev
А как героем себя чувствовал на дуэли взглядов, толкал соперника, в итоге за слова не ответил
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Vanek1411
Нынешний период Яна напоминает период заката Фёдора. Тот тоже вместо развития выбрал застой в комфорте, вместо тренеров окружил себя друзьями и Запашными, вместо тренировок тягал покрышки в Осколе и в итоге закончился как боец. А тут вместо Запашных – Саят, а вместо Оскола – Тайланд.
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Максим Иванов
Ответ Zomourning33
На данный момент Ян закончился как боец. Базовый боксер вчистую проигрывает базовому борцу в стойке. Это говорит вообще о нем все. Этот стиль не работает со 2 боя со Стерлингом. Как и весь тренерский штаб и вообще все его окружение. Он не хочет ничего менять, наверное его все устраивает.
А где он проиграл в стойке ?он не дрался,он стоял ,это разные вещи )
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Elkorazon01
Ответ Kanan Jarrus
бедный китаец: он-то думал что всю карьеру будет демонстрировать свое кунг фу с беспартерными 40 летними файтерами и додсонами
Судьи украли победу китайца🤣самая нелепая отмазка местных юзеров
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Прогноз Черданцева
Никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь. Если Ян и правда захочет разнести критиков он поедет в Дагестан, Тайланд не даёт ему больше заряда. Как ни крути конечно испытания в карьере у него тяжёлые, хотя он их сам себе и предумал. Надеюсь это не завершение его карьеры.
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Kanan Jarrus
бедный китаец: он-то думал что всю карьеру будет демонстрировать свое кунг фу с беспартерными 40 летними файтерами и додсонами
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Иван Иванов
просто уничтожил, полный декласс, Ян выглядит ветераном, который заканчивает карьеру
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Zomourning33
На данный момент Ян закончился как боец. Базовый боксер вчистую проигрывает базовому борцу в стойке. Это говорит вообще о нем все. Этот стиль не работает со 2 боя со Стерлингом. Как и весь тренерский штаб и вообще все его окружение. Он не хочет ничего менять, наверное его все устраивает.
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+6
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каток Третьяка
стоит признать, что в действиях Яна была видна какая-то безнадёга, и отсутствие какой либо стратегии на бой... отбывал номер
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shahmur
Ян стремительно сдулся не пройдя медные трубы
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as009595@icloud.com
С каждым боем все хуже и хуже,
+13
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Ussaev M
все когда-то бывает впервые
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