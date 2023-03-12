Мухаммад сравнил Стерлинга и Двалишвили с Ковингтоном и Масвидалем. Алджамейн ответил

Теги UFC Петр Ян Колби Ковингтон Мераб Двалишвили Хорхе Масвидаль Алджамейн Стерлинг Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Петром Яном.

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал одним из главных претендентов на титул в легчайшем весе, которым владеет его друг Алджамейн Стерлинг.

«Представьте, если бы Мераб и Алджамейн повторили бы историю Колби и Масвидаля», – написал Мухаммад. Стерлинг в комментариях под постом попросил Мухаммада не делать таких сравнений.

Ковингтон и Масвидаль были друзьями и одноклубниками, но затем стали врагами. Весной 2022 года Колби разгромил Хорхе по очкам, после чего Масвидаль напал Ковингтога в одном из ресторанов Майами.

Мераб Двалишвили: «Стерлинг говорит мне просить титульник. Когда он поднимется в весе, я готов драться за пояс»

Статистика боя Двалишвили – Ян: Мераб поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов и в два раза превзошел по точным акцентированным ударам

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