Мухаммад сравнил Стерлинга и Двалишвили с Ковингтоном и Масвидалем. Алджамейн ответил

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад отреагировал на победу над .

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и стал одним из главных претендентов на титул в легчайшем весе, которым владеет его друг .

«Представьте, если бы Мераб и Алджамейн повторили бы историю Колби и », – написал Мухаммад. Стерлинг в комментариях под постом попросил Мухаммада не делать таких сравнений.

и Масвидаль были друзьями и одноклубниками, но затем стали врагами. Весной 2022 года Колби разгромил Хорхе по очкам, после чего Масвидаль напал Ковингтога в одном из ресторанов Майами.

Мераб Двалишвили: «Стерлинг говорит мне просить титульник. Когда он поднимется в весе, я готов драться за пояс»

Статистика боя Двалишвили – Ян: Мераб поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов и в два раза превзошел по точным акцентированным ударам