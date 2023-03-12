Статистика боя Двалишвили – Ян: Мераб поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов и в два раза превзошел по точным акцентированным ударам

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого Мераб Двалишвили разгромил по очкам (50-45, 50-45, 50-45).

Двалишвили поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов (49 попыток). 11 попыток были успешными – в предыдущих 11 боях в промоушене Петра переводили лишь семь раз.

Двалишвили разгромил Яна по ударам (426:177, 176:83 точных), более чем в два раза превзошел по акцентированным ударам (372:158, 135:70 точных).

Мераб Двалишвили: «Грузин всего 5 млн, но мы такие сильные. Горжусь, что представляю свою страну»

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