Статистика боя Двалишвили – Ян: Мераб поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов и в два раза превзошел по точным акцентированным ударам

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 221, в главном событии которого Мераб Двалишвили разгромил по очкам Петра Яна (50-45, 50-45, 50-45).

Двалишвили поставил рекорд UFC по попыткам тейкдаунов (49 попыток). 11 попыток были успешными – в предыдущих 11 боях в промоушене Петра переводили лишь семь раз.

Двалишвили разгромил Яна по ударам (426:177, 176:83 точных), более чем в два раза превзошел по акцентированным ударам (372:158, 135:70 точных).

Мераб Двалишвили: «Грузин всего 5 млн, но мы такие сильные. Горжусь, что представляю свою страну»

Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»

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8 комментариев

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Demon69
Как один из лучших проспектов ЮФС,мог в такое превратиться,все улетело в дешевый хайп и болтовню,не будет никакого возврата,потенциала ноль,по ходу так и под увольнение можно попасть.
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Spitamen Gonzales
Тотальное деклассирование
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Ярослав Ройс
Ян всё, был самый талантливый в диве, а в итоге отлетает с треском от хрен пойми кого, просто позор
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Born to be Winner
Его еще называют лучшим боксером UFC, грузин его по ударам перебил спокойно, хотя является базовым борцом. Надеюсь говора будет меньше, 1 бой с Стерлингом, сказал что клоун симулировал, 2 бой проиграл, бой с пудельом тоде близкий, а вот здесь что скажет не выспался, заболел, гравитация помешала или мысли о войне
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Друг Джордана
Возможно, что причины резкого спада Петра в том, что он просто устал от боев + несколько спорных выступлений. Вероятно, что это сыграло на уровне его психологической подготовки. Более голодные до побед бойцы куда более комфортно себя чувствуют себя с ним в клетке.
Эх, жаль, что его карьера в ЮФЦ может завершиться на такой ноте. Однако надеюсь, что еще пошумит.
+3
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+3
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Бониффаций
В одну калитку короче. Петя как был неподвижным и читаемым на ногах, так стал ещё хуже. Ни плана, ни интеллекта, ни че го! Явный регресс после первого боя со Стерлингом. Мераб готовился под Петю, Ян по ощущениям бои грузина вообще не смотрел. Чемпионом уже точно не стать.
+11
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Мадина Уйгурова
Ян поднял себе процент защиты от тейкдаунов выходит тоже не хило. Только толку ..
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-2
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besik
Еще бы не ставить рекорды против такой пустышки которую мы видели в лице Яна
+7
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+7
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