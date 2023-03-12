Топовый боец легчайшего веса UFC после победы над обратился к жителям Грузии.

«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру.

Нас всего пять миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну», – сказал Двалишвили.

Соперник Яна – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором