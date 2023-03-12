Мераб Двалишвили: «Грузин всего 5 млн, но мы такие сильные. Горжусь, что представляю мою страну»
Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном обратился к жителям Грузии.
«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру.
Нас всего пять миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну», – сказал Двалишвили.
Соперник Яна – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором
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Ян кстати поддерживал сво?