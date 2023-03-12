Мераб Двалишвили: «Грузин всего 5 млн, но мы такие сильные. Горжусь, что представляю мою страну»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном обратился к жителям Грузии.

«Я так горжусь, спасибо всем грузинам, кто пришел сюда, кто смотрит меня по всему миру.

Нас всего пять миллионов, но мы очень сильные! Я горжусь тем, что представляю мою страну», – сказал Двалишвили.

Соперник Яна – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором

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14 комментариев

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jvs5t7gcrf
Ответ zzzeeerrrooo
Почти
😉✌🏾
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космонавт на дереве
Грузины вообще талантливые в спорте. ММА, дзюдо, борьба, тяжёлая атлетика, футбол, баскетбол, регби... Хоккей правда плохо играют)
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zzzeeerrrooo
Ответ jvs5t7gcrf
Омар Хайям?
Почти
+1
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Пуп Ппп
Ответ Мадина Уйгурова
А я слышала, что это какой-то башкир из Челябинска. Вспомнила, Эльбрус Нигматуллин
Незнаю такого . раньше самым сильным считался Беларус Тараненко
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jvs5t7gcrf
Ответ zzzeeerrrooo
Прав тот, кто тому, кто не прав, навалял п####ы ©
Омар Хайям?
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klingibitor
Ян конечно обосрался знатно. Ни кто не вспомнит о победах Волкова и Крылова.
Медиаполе будет заполнено высказываниями Мераба.
Ян кстати поддерживал сво?
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ jvs5t7gcrf
Сейчас Мераб тебе пояснят что ты не прав))
Прав тот, кто тому, кто не прав, навалял п####ы ©
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jvs5t7gcrf
Сейчас Мераб тебе пояснят что ты не прав))
0
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Alex CSKA
Молодец конечно , победил Петрушку без вопросов , но твое поведение и пiзд.жь пoдзаеб.ли уже
+3
-1
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Мадина Уйгурова
Ответ Пуп Ппп
Самый сильный человек на планете это Талахадзе.
А я слышала, что это какой-то башкир из Челябинска. Вспомнила, Эльбрус Нигматуллин
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жанивар
Гамаржопа короче
+1
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Мадина Уйгурова
Чем меньше народ тем он более сплочённее и сохранён в своей идентичности..
+1
-1
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Kurt
Слава Украине он ещё сказал и про войну. Будьте добры добавить.
+4
-2
+2
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Пуп Ппп
Самый сильный человек на планете это Талахадзе.
+1
-1
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