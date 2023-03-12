Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили отреагировал на победу над в главном событии UFC Fight Night 221.

«Этот бой был для меня очень личным, я старался быть профессионалом, моя команда сдерживала меня, но я воспринимал этот бой не так, как остальные.

Спасибо Богу, что я отнесся профессионально. И теперь я показал работу. Петр Ян называл меня нулем. Ну и кто ноль теперь? Кто ноль?» – сказал Двалишвили.

Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей