Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»
Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили отреагировал на победу над Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.
«Этот бой был для меня очень личным, я старался быть профессионалом, моя команда сдерживала меня, но я воспринимал этот бой не так, как остальные.
Спасибо Богу, что я отнесся профессионально. И теперь я показал работу. Петр Ян называл меня нулем. Ну и кто ноль теперь? Кто ноль?» – сказал Двалишвили.
Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC
А Мераб проявил уважение, дал руку в конце.
Как бы Петя с горя гориллой не упился до полусмерти, а то придется уже с Джейком Полом дальше драться...
Удивительно безвольный бой от Яна.