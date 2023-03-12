Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили отреагировал на победу над Петром Яном в главном событии UFC Fight Night 221.

«Этот бой был для меня очень личным, я старался быть профессионалом, моя команда сдерживала меня, но я воспринимал этот бой не так, как остальные.

Спасибо Богу, что я отнесся профессионально. И теперь я показал работу. Петр Ян называл меня нулем. Ну и кто ноль теперь? Кто ноль?» – сказал Двалишвили.

Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей

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16 комментариев

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Фуля
Саят Абдурахманов сказал, что Петру не надо в Дагестан натаскивать борьбу, ведь в тае много борцов с Кавказа. Гениальное решение. Апдодирую стоя. Загубить карьеру своего самого весомого актива. Это надо постараться. Теперь можно в поп мма. Пусть теперь из клетки лысого пряника расскажет про лизание тестикул, собак и львов. А на галёрке кто-нибудь другой будет сидеть и слушать. Вот кому угодно можно было проиграть, но не этой тупой говорящей голове
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Johnny Walker
Ответ Hasan_072
Хоть и некрасиво это после боя звучит, но справедливо. Уж слишком недооценили тренера Яна Мераба, да и сам Ян видимо тоже. А Мераб проявил уважение, дал руку в конце.
Уж слишком переоценен Ян, пора уже это признать, сначала нытьё про судей, теперь недооценил. Какие оправдания будут, когда Яна нокаутируют?
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Cyrenaic
Ответ Мадина Уйгурова
а что он сказал, а то у меня интернет пропал не до смотрела интервью
Парафразируя: «Я против войны, Слава Украине, Слава Грузии»
+2
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Kurt
Ответ космонавт на дереве
Помню когда Ян ещё дрался со Стерлингов, некоторые тут говорили, что Мераб даже никогда не дойдет до Петра Яна
Да мне вообще казалось после первого боя со Стерлингом и Сендхагеном, что этот парень тут номер 1 и надолго, а вот как всё сложилось...
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Мадина Уйгурова
Ответ Iuasanotu
Последнюю фразу спорц выложит отдельной новостью, когда школа проснется?))
а что он сказал, а то у меня интернет пропал не до смотрела интервью
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Sobachkin
Мераб отлично выступил. Это факт!
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Александр Беляков
Ответ Iuasanotu
Последнюю фразу спорц выложит отдельной новостью, когда школа проснется?))
Отдельным постом лично Дудь выложит , как только закончит снимать спец выпуск с Мерабом)))
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Hasan_072
Хоть и некрасиво это после боя звучит, но справедливо. Уж слишком недооценили тренера Яна Мераба, да и сам Ян видимо тоже.
А Мераб проявил уважение, дал руку в конце.
+5
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+5
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каток Третьяка
обидно, но грузин имеет право щас на многие слова
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космонавт на дереве
Помню когда Ян ещё дрался со Стерлингов, некоторые тут говорили, что Мераб даже никогда не дойдет до Петра Яна
+3
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Исм Исмаилов
незнаю что с ним случилось,левая нога орал комментатор,вообще не выбрасывал руки,нельзя быть неголодным в этом виде спорта и бычится на соперника..
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Анастасия Плинтусова
Да уж Петя ,позор
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Gornostaev
Видно было, что Двалишвили был заведен и нереально мотивирован, и Ян на его фоне совсем потух и потерялся, ничего не смог...
Как бы Петя с горя гориллой не упился до полусмерти, а то придется уже с Джейком Полом дальше драться...
+5
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Kurt
Жёстко, но справедливо.
+10
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Iuasanotu
Последнюю фразу спорц выложит отдельной новостью, когда школа проснется?))
+22
-2
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Александр Беляков
Вот таким крикливым проигрывать вообще нельзя.
Удивительно безвольный бой от Яна.
+15
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