Шон О’Мэлли: «Петр Ян – один из моих любимых бойцов»
Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли отреагировал на исход боя Мераба Двалишвили и Петра Яна.
Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и победил единогласным решением судей.
«Петр – один из моих любимых бойцов», – написал О’Мэлли в соцсетях.
Осенью 2022 года Ян и О’Мэлли подрались на турнире UFC 280: Шон победил раздельным решением судей и возглавил рейтинг дивизиона до 61 кг.
Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»
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