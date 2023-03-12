Шон О’Мэлли: «Петр Ян – один из моих любимых бойцов»

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли отреагировал на исход боя и .

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и победил единогласным решением судей.

«Петр – один из моих любимых бойцов», – написал О’Мэлли в соцсетях.

Осенью 2022 года Ян и О’Мэлли подрались на турнире UFC 280: Шон победил раздельным решением судей и возглавил рейтинг дивизиона до 61 кг.

Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»

Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC