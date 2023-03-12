Шон О’Мэлли: «Петр Ян – один из моих любимых бойцов»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли отреагировал на исход боя Мераба Двалишвили и Петра Яна.

Двалишвили разгромил Яна по очкам (50-45, 50-45, 50-45) и победил единогласным решением судей.

«Петр – один из моих любимых бойцов», – написал О’Мэлли в соцсетях.

Осенью 2022 года Ян и О’Мэлли подрались на турнире UFC 280: Шон победил раздельным решением судей и возглавил рейтинг дивизиона до 61 кг.

Двалишвили – о победе над Яном: «Он называл меня нулем. Ну и кто теперь ноль?»

Ян проиграл четыре из пяти последних боев в UFC

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6 комментариев

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Kurt
Ответ Мадина Уйгурова
Тогда после победы придется титульник давать, а такого не будет, дагов маринуют очень долго. Умар же не О’Мейли.
Да не, он Нурмагомедов, брат Хабиба. Там могут и продвинуть его. Плюс он зрелищный и действительно очень силён. Уверен, что он пройдёт Мераба.
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Мадина Уйгурова
Ответ Kurt
Нелогичный бой, Умару лучше дать Мераба.
Тогда после победы придется титульник давать, а такого не будет, дагов маринуют очень долго. Умар же не О’Мейли.
0
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kizzi1988
Как же, всего один удар и одна секунда сомнения, смогла заруинить всю карьеру Петра....а ведь все могло быть не так
+3
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+3
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Kurt
Ответ Мадина Уйгурова
Издёвка конечно, но Ян сам виноват, от чемпиона так скатился быстро до какого-то потерянного бревна над которым теперь походу угорать все будут. Не удивлюсь если его Умару дадут на съедение и уволят потом
Нелогичный бой, Умару лучше дать Мераба.
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Мадина Уйгурова
Издёвка конечно, но Ян сам виноват, от чемпиона так скатился быстро до какого-то потерянного бревна над которым теперь походу угорать все будут. Не удивлюсь если его Умару дадут на съедение и уволят потом
+3
0
+3
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Sobachkin
Тонко видимо, очень тонко )
0
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