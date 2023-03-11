Шон О’Мэлли – про бой Яна и Двалишвили: «Ставлю на победу Яна в пятом раунде. Думаю, это будет война. А может и нет...»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Думаю, что в целом Петр Ян лучше как боец ММА. Мераб хорош, но я считаю, что у него в арсенале меньше инструментов. Но он может добыть победу и теми, что у него есть.

Мой официальный прогноз: ставлю на победу Петра Яна в пятом раунде. Думаю, это будет война. А может и нет… Я говорю это и представляю, как Мераб хватает его и Петр пытается выбраться.

Все же я ставлю на победу Яна техническим нокаутом в пятом раунде. Петр – один моих любимых бойцов. Мераба называют машиной, говорят, что он не устает. Петр это проверит. Ян – это гангстер. Чтобы побить его, надо быть очень сильным бойцом», – сказал О’Мэлли.

Петр Ян – переоценен?

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5 комментариев

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Iuasamotu
Я не фанат Яна, но он уничтожит генацвале
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sanek maloi
А может нет, а может да, может просто все слова (с)🤣
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"Iron"
Все таки внутри него сидит нормальный парень)
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Vo_land
Сказал любимчик судей...
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ФК Пушкино
Сахарок дело говорит.
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