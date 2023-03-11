Шон О’Мэлли – про бой Яна и Двалишвили: «Ставлю на победу Яна в пятом раунде. Думаю, это будет война. А может и нет...»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Петра Яна и на 221.

«Думаю, что в целом Петр Ян лучше как боец ММА. Мераб хорош, но я считаю, что у него в арсенале меньше инструментов. Но он может добыть победу и теми, что у него есть.

Мой официальный прогноз: ставлю на победу в пятом раунде. Думаю, это будет война. А может и нет… Я говорю это и представляю, как Мераб хватает его и Петр пытается выбраться.

Все же я ставлю на победу Яна техническим нокаутом в пятом раунде. Петр – один моих любимых бойцов. Мераба называют машиной, говорят, что он не устает. Петр это проверит. Ян – это гангстер. Чтобы побить его, надо быть очень сильным бойцом», – сказал О’ .

Петр Ян – переоценен?