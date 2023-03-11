«Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку». Соннен раскритиковал Яна за тычок Двалишвили на битве взглядов

Ветеран ММА Чейл Соннен прокомментировал поведение на церемонии битвы взглядов.

Россиянин толкнул соперника , который назвал его сучкой.

«Это был самый плохой толчок, который я когда-либо видел. Они были на сцене, и Мераб начал провоцировать Петра. Ян начал ломаться, это было видно по его лицу. А потом он толкает Мераба – открытой ладонью!

Очень важно, что кулак не был сжат. Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку. Если собираешься кого-то толкнуть в плечо, держи кулак сжатым», – сказал Соннен.

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