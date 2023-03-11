«Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку». Соннен раскритиковал Яна за тычок Двалишвили на битве взглядов
Ветеран ММА Чейл Соннен прокомментировал поведение Петра Яна на церемонии битвы взглядов.
Россиянин толкнул соперника Мераба Двалишвили, который назвал его сучкой.
«Это был самый плохой толчок, который я когда-либо видел. Они были на сцене, и Мераб начал провоцировать Петра. Ян начал ломаться, это было видно по его лицу. А потом он толкает Мераба – открытой ладонью!
Очень важно, что кулак не был сжат. Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку. Если собираешься кого-то толкнуть в плечо, держи кулак сжатым», – сказал Соннен.
Двалишвили – про стычку с Яном на церемонии битвы взглядов: «Он знает, что не может говорить со мной по-мужски»
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