«Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку». Соннен раскритиковал Яна за тычок Двалишвили на битве взглядов

Теги легчайший вес UFC MMA Чейл Соннен Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен прокомментировал поведение Петра Яна на церемонии битвы взглядов.

Россиянин толкнул соперника Мераба Двалишвили, который назвал его сучкой.

«Это был самый плохой толчок, который я когда-либо видел. Они были на сцене, и Мераб начал провоцировать Петра. Ян начал ломаться, это было видно по его лицу. А потом он толкает Мераба – открытой ладонью!

Очень важно, что кулак не был сжат. Ударил ладонью, как отбивной, по кадыку. Если собираешься кого-то толкнуть в плечо, держи кулак сжатым», – сказал Соннен.

Двалишвили – про стычку с Яном на церемонии битвы взглядов: «Он знает, что не может говорить со мной по-мужски»

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8 комментариев

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Pronger
вообще надо было дать леща
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AVKU
Да какой удар, толкнул просто. Остальное теории заговора, не более.
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jwbmwbqvih
Ответ sanek maloi
Да Петя сам не понял как на этот выпад реагировать😁 бой покажет кто ***** на самом деле😂, для Пети как ни крути, победа важнее, с любой точки зрения, чем для Мераба))) Петрухе сейчас надо полностью сконцентрироваться только на этот бой, чтобы его команда не тупила и настроили как надо, иначе ему ****** будет.
Проигрывать нельзя. Это точно.
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Александр Бэтмен
будет еще провокация со стороны грузина и америкосов...скриньте
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Неоновый Демон
Сонен настолько глупый ,что видимо не понимает . Что удар таким и должен был быть. Ян целенаправленно ударил ладонью в кадык. Ибо кадык одно из самых хрупких мест и очень болезненный эффект вызывает. Чисто уличный удар .
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Emil Khasanov
Так он его травмировать не хотел, поэтому и ладонью.
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sanek maloi
Ответ jwbmwbqvih
Или перевод кривой или Чейл ерунду какую-то говорит. Но толчок Яна и правда какой-то сумбурный был.
Да Петя сам не понял как на этот выпад реагировать😁 бой покажет кто ***** на самом деле😂, для Пети как ни крути, победа важнее, с любой точки зрения, чем для Мераба))) Петрухе сейчас надо полностью сконцентрироваться только на этот бой, чтобы его команда не тупила и настроили как надо, иначе ему ****** будет.
+4
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jwbmwbqvih
Или перевод кривой или Чейл ерунду какую-то говорит. Но толчок Яна и правда какой-то сумбурный был.
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