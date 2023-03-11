Костя Цзю – про бой Яна с Двалишвили: «Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от боя и .

«У Петра прежде всего очень сильный характер. У него большой опыт, который он приобрел выступая и даже проигрывая.

Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно. Я не видел, не был в его лагере, но я знаю, что он может сделать и все сделает нормально», – сказал Цзю.

Бой Яна и Двалишвили в ночь на 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Петр Ян – переоценен?