Костя Цзю – про бой Яна с Двалишвили: «Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.
«У Петра прежде всего очень сильный характер. У него большой опыт, который он приобрел выступая и даже проигрывая.
Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно. Я не видел, не был в его лагере, но я знаю, что он может сделать и все сделает нормально», – сказал Цзю.
Бой Яна и Двалишвили в ночь на 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
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