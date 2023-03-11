Костя Цзю – про бой Яна с Двалишвили: «Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно»

Теги Константин Цзю легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«У Петра прежде всего очень сильный характер. У него большой опыт, который он приобрел выступая и даже проигрывая.

Считаю несправедливым предыдущие поражения. Ему надо настроиться на победу очень серьезно. Я не видел, не был в его лагере, но я знаю, что он может сделать и все сделает нормально», – сказал Цзю.

Бой Яна и Двалишвили в ночь на 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Петр Ян – переоценен?

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2 комментария

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Самвысунг
Именно!
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Kanan Jarrus
азиатское единство умиляет: кореец поддержал китайца
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