Александр Усик: «Мне очень нужен бой с Фьюри»

Теги IBF WBO тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри.

«Мне очень нужен этот бой. Думаю, Фьюри тоже.

Для нас очень важно провести этот поединок, потому что за последние 30 лет никому не удавалось объединить все титулы тяжелого дивизиона. Так что мы оба хотим одного и того же», – заявил Усик.

Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.

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3 комментария

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Прогноз Черданцева
Когда расскажут историю как этот с плевком на голове вместо волос своего друга по пьяни убил в Симферополе?
+6
-1
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Влад Юрьев
Ответ Iron72
усик как инструмент в руках политиков, который напоминает людям о конфликте на украине)
ага, его для этого даже боксировать научили
+1
-3
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Iron72
усик как инструмент в руках политиков, который напоминает людям о конфликте на украине)
+1
-4
-3
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