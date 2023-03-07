Александр Усик: «Мне очень нужен бой с Фьюри»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри.
«Мне очень нужен этот бой. Думаю, Фьюри тоже.
Для нас очень важно провести этот поединок, потому что за последние 30 лет никому не удавалось объединить все титулы тяжелого дивизиона. Так что мы оба хотим одного и того же», – заявил Усик.
Ранее сообщалось, что бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля.
Фрэнк Уоррен: «Пока нет ясности, состоится ли бой Усика и Фьюри»
3 комментария