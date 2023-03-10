Менеджер Усика: «Кличко по-прежнему думает о реванше с Фьюри»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказал о возможном возвращении в ринг.

«Послать Владимира на переговоры с Тайсоном Фьюри? Есть вероятность, что он начнет обсуждать свой собственный поединок с ним. Реванш, который так и не состоялся. Он до сих пор держит его в уме, по-прежнему думает об этом», – сказал Красюк.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году. В последнем бое он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Команда Усика предлагала новое распределение гонорара, Фьюри отказался