Менеджер Усика: «Кличко по-прежнему думает о реванше с Фьюри»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.

«Послать Владимира на переговоры с Тайсоном Фьюри? Есть вероятность, что он начнет обсуждать свой собственный поединок с ним. Реванш, который так и не состоялся. Он до сих пор держит его в уме, по-прежнему думает об этом», – сказал Красюк.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году. В последнем бое он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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3 комментария

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SuperDubina
Надо еще лет 7-8 Кличко подумать, думать у него похоже хорошо получается)
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Деметрио
Кличко почти 47 лет - самое время для него думать о реванше с Фьюри.
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Мага осторожный
Фьюри его сейчас просто размажет по рингу
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