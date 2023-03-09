Команда Усика предлагала новое распределение гонорара, Фьюри отказался

Журналист Майкл Бенсон рассказал о трудностях в переговорах между командами и .

«Промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что они предлагали Тайсону сделку 60/40 в пользу победителя, но Фьюри отказался.

Переговоры продолжаются, Красюк сказал: «Мы хотим, чтобы бой случился. Если он этого не хочет, мы не сможем его заставить», – написал Бенсон.

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