Команда Усика предлагала новое распределение гонорара, Фьюри отказался

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Журналист Майкл Бенсон рассказал о трудностях в переговорах между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что они предлагали Тайсону сделку 60/40 в пользу победителя, но Фьюри отказался.

Переговоры продолжаются, Красюк сказал: «Мы хотим, чтобы бой случился. Если он этого не хочет, мы не сможем его заставить», – написал Бенсон.

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17 комментариев

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Борис _____
Ответ Ира15577
Не согласна с Вами.Без Усика не будет большого ажиотажа. Все хотят встречи именно этих двух боксеров! Т 60/40 в пользу победителя вполне адекватное распределение денег! Усик сейчас тоже звезда мирового бокса!
Конечно, Усик звезда. Но мы живём в несправедливом мире, в котором настоящая звезда - тот, кто продаёт билеты и платные трансляции. Усик дрался с Чисорой и Фьюри дрался с Чисорой, но есть нюанс)
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Marky777
Ответ filippa
Украинец решил н.ахлабучить цигана.. вот это прикол. посмотрим чем это все закончиттся.. интереснее самого боя!
Он не цыган
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RAMIK
Ответ Fenix4050
извините а на кой фиг ему реванш с 50/50? Сколько раз он должен побить Фьюри чтоб заслужить 80/20?
Так деньги в бой принесет Фьюри, а не Усик.
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Ира15577
Ответ Борис _____
Если это так, значит команда Усика на самом деле не хочет боя с Фьюри. Всерьёз предлагать 60/40 человеку, который обеспечивает 90% доходов, - примерно то же самое, что прекратить переговоры. Надеюсь, это просто громкие слова для прессы, а на самом деле все всё понимают и договорятся.
Не согласна с Вами.Без Усика не будет большого ажиотажа. Все хотят встречи именно этих двух боксеров! Т 60/40 в пользу победителя вполне адекватное распределение денег! Усик сейчас тоже звезда мирового бокса!
+1
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-3
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Edem Useinov
Ну пусть тогда идёт продолжать кошмарить ноунеймов. Дерек Чисора вон простаивает, можно ещё один бой провести
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filippa
Украинец решил н.ахлабучить цигана.. вот это прикол. посмотрим чем это все закончиттся.. интереснее самого боя!
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Illia Gray
Крутые условия на самом деле. А самое главное - справедливое. Все или ничего. Фури побоялся, и дал заднюю, типичный бриташка
побоялся🤣🤣🤣🤣 понимаю слон боится мышей, но не цыган этого мелкого тероборонца🤣
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Владислав Романов
Как обычно, вместо кекса, хотят огромный кусок торта. 40 % многовато Усику будет
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ ivica_sprut
весь выигрыш на оружие для Украины?
весь проигрыш. цыган его убьёт
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Fenix4050
Ответ RAMIK
20 гарантированный. При поражении Фьюри реванш с распределением 50 на 50. С кем ещё Усик стока заработает?
извините а на кой фиг ему реванш с 50/50? Сколько раз он должен побить Фьюри чтоб заслужить 80/20?
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ivica_sprut
весь выигрыш на оружие для Украины?
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RAMIK
Ответ Savvy Stranger
Думаешь он согласится на 80/20 в пользу победителя? Или думаешь что Усик должен получить 20 даже в случае победы?
20 гарантированный. При поражении Фьюри реванш с распределением 50 на 50. С кем ещё Усик стока заработает?
+1
-2
-1
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Борис _____
Если это так, значит команда Усика на самом деле не хочет боя с Фьюри. Всерьёз предлагать 60/40 человеку, который обеспечивает 90% доходов, - примерно то же самое, что прекратить переговоры. Надеюсь, это просто громкие слова для прессы, а на самом деле все всё понимают и договорятся.
+16
-3
+13
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Savvy Stranger
Ответ RAMIK
У Фьюри уже были эти пояса, думаю тут интерес больше финансовый. А раз кассу делает Тайсон, какие 40% для Усика? Максимум 20%. И это будет справедливо.
Думаешь он согласится на 80/20 в пользу победителя? Или думаешь что Усик должен получить 20 даже в случае победы?
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RAMIK
У Фьюри уже были эти пояса, думаю тут интерес больше финансовый. А раз кассу делает Тайсон, какие 40% для Усика? Максимум 20%. И это будет справедливо.
+10
-4
+6
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Саламбек Алаев
Ответ Illia Gray
Крутые условия на самом деле. А самое главное - справедливое. Все или ничего. Фури побоялся, и дал заднюю, типичный бриташка
Фури и делает эту кассу, зачем ему делиться ?
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+7
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Illia Gray
Крутые условия на самом деле. А самое главное - справедливое. Все или ничего. Фури побоялся, и дал заднюю, типичный бриташка
+2
-5
-3
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