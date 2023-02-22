Соннен – про бой Нганну и Уайлдера: «Нет аудитории, которая захотела бы это видеть»
Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на согласие Фрэнсиса Нганну и Деонтея Уайлдера провести два поединка.
«По всей видимости, Нганну и Уайлдер договорились на два поединка: по боксу и ММА. Но нет аудитории, которая захотела бы это видеть.
У них нет места поединка, нет страховки. Это все не по-настоящему. Что мы здесь делаем? Почему бы просто не пометать ножи? Почему бы не пострелять стрелами из лука», – сказал Соннен.
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