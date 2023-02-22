Соннен – про бой Нганну и Уайлдера: «Нет аудитории, которая захотела бы это видеть»

Теги UFC MMA Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) Чейл Соннен бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на согласие Фрэнсиса Нганну и Деонтея Уайлдера провести два поединка.

«По всей видимости, Нганну и Уайлдер договорились на два поединка: по боксу и ММА. Но нет аудитории, которая захотела бы это видеть.

У них нет места поединка, нет страховки. Это все не по-настоящему. Что мы здесь делаем? Почему бы просто не пометать ножи? Почему бы не пострелять стрелами из лука», – сказал Соннен.

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3 комментария

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Мага осторожный
понятно что будет 1:1, но в любом случае будет интересно посмотреть
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0
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Dmitry Shaolin
Ответ Чигорин
Ну.. есть наверное какие-нибудь придурки, которым интересен бой кита и слона в теории... Но любителям спорта, да, уверен, это неинтересно.
Любителям спорта это как раз интересно. Никому не интересны сопли Соннена.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
Ну.. есть наверное какие-нибудь придурки, которым интересен бой кита и слона в теории... Но любителям спорта, да, уверен, это неинтересно.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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