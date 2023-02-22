Соннен – про бой Нганну и Уайлдера: «Нет аудитории, которая захотела бы это видеть»

Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на согласие и провести два поединка.

«По всей видимости, Нганну и Уайлдер договорились на два поединка: по боксу и ММА. Но нет аудитории, которая захотела бы это видеть.

У них нет места поединка, нет страховки. Это все не по-настоящему. Что мы здесь делаем? Почему бы просто не пометать ножи? Почему бы не пострелять стрелами из лука», – сказал Соннен.

Нганну согласен на два боя с Уайлдером: «Надеюсь, ты человек слова»