Уайлдер предложил Нганну подраться по правилам бокса и ММА: «Хотел бы встретиться с ним в Африке»

Теги MMA Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер хочет провести два боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Меня все еще интересует поединок с Нганну, хотел бы встретиться с ним в Африке. Я знаю, что Фрэнсис делает свое дело, и горжусь им за то, что он следует зову сердца.

Мне это очень интересно, давай подеремся, чувак! Два больших черных супергероя. Все всегда приходят в бокс, но давайте сделаем так: ты приходишь в мой вид спорта, а я прихожу в твой. Ты приходишь в мой дом, а я – в твой.

Я настоящий воин. Я говорю об этом всерьез. Я хочу сделать что-то другое, пока все устраивают бои между представителями разных видов единоборств», – сказал Уайлдер.

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6 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Ну и будет 2 глухих нокаута. Один упадёт в боксе а другой в ММА. А третий бой устройте на подушках.
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Reigher
А зачем два боя? Один раунд ММА, другой бокс ))
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Dzmitry Kernazhytski
Наиболее интересный из возможных боев Нганну в боксе, мма не обязательно
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-1
-1
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Александр Степанов
Ответ ZaharPetrovicUralez
Это все слова. Кокое ММА. По боксу будет интересно, но по ММА - избиение будет
Может и будет. Но будет весело 😀
0
-1
-1
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Kanan Jarrus
Ответ ZaharPetrovicUralez
Это все слова. Кокое ММА. По боксу будет интересно, но по ММА - избиение будет
первый боксёр не очкошник. а то все очкуют выйти с ммашником в октагон
+1
-1
0
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ZaharPetrovicUralez
Это все слова. Кокое ММА. По боксу будет интересно, но по ММА - избиение будет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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