Уайлдер предложил Нганну подраться по правилам бокса и ММА: «Хотел бы встретиться с ним в Африке»
Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер хочет провести два боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Меня все еще интересует поединок с Нганну, хотел бы встретиться с ним в Африке. Я знаю, что Фрэнсис делает свое дело, и горжусь им за то, что он следует зову сердца.
Мне это очень интересно, давай подеремся, чувак! Два больших черных супергероя. Все всегда приходят в бокс, но давайте сделаем так: ты приходишь в мой вид спорта, а я прихожу в твой. Ты приходишь в мой дом, а я – в твой.
Я настоящий воин. Я говорю об этом всерьез. Я хочу сделать что-то другое, пока все устраивают бои между представителями разных видов единоборств», – сказал Уайлдер.
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