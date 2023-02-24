Мусаси – про переход Нганну в бокс: «Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет?»

Средневес Bellator Гегард Мусаси поддерживает , решившего уйти из UFC ради бокса.

«Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет? В конце концов, мы все работаем за гонорары и хотим зарабатывать много.

Когда ты уйдешь на пенсию, кто будет говорить о тебе? Не гонитесь за наследием. Наследие – это дерьмо. На деньги ты можешь купить дом своей матери. Так лучше.

Я бы хотел увидеть бой Нганну с . Это было бы забавно, потому что они оба сильные ударники. Против Тайсона Фьюри Фрэнсис проиграет. Вероятно, он проиграет много боев в боксе, но смотреть на это все равно будет интересно», – сказал Мусаси.

Нганну хочет 30 млн долларов за дебютный бой в боксе