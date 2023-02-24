Мусаси – про переход Нганну в бокс: «Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет?»

Теги MMA Деонтей Уайлдер Гегард Мусаси тяжелый вес (MMA) Bellator Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Средневес Bellator Гегард Мусаси поддерживает Фрэнсиса Нганну, решившего уйти из UFC ради бокса.

«Если он заработает за один бой столько, сколько бы заработал за три боя в UFС, то почему бы и нет? В конце концов, мы все работаем за гонорары и хотим зарабатывать много.

Когда ты уйдешь на пенсию, кто будет говорить о тебе? Не гонитесь за наследием. Наследие – это дерьмо. На деньги ты можешь купить дом своей матери. Так лучше.

Я бы хотел увидеть бой Нганну с Деонтеем Уайлдером. Это было бы забавно, потому что они оба сильные ударники. Против Тайсона Фьюри Фрэнсис проиграет. Вероятно, он проиграет много боев в боксе, но смотреть на это все равно будет интересно», – сказал Мусаси.

Нганну хочет 30 млн долларов за дебютный бой в боксе

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1 комментарий

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Сергей Осипов
За 1 бой в боксе как за 3 в мма? 😂
Нганну хочет за 1 бой в боксе, как за всю карьеру 20 бойцов ufc вместе взятых.)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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