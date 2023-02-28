Уайлдер – про бой с Нганну: «Возможно, один пройдет в Саудовской Аравии, другой – в Африке»

Теги тяжелый вес UFC MMA Деонтей Уайлдер бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Возможно, я буду драться в промежутке с мая по июнь, а затем в декабре. Нганну – это настоящая дискуссия.

Мы пытаемся заключить сделку на два боя. Возможно, один пройдет в Саудовской Аравии, другой – в Африке», – сказал Уайлдер.

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4 комментария

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Johnny Walker
Нганну выстегнет Красаву в обоих боях!
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askarik1992
Нганну болтун никакого боя с профибоксером не будет.. Этот цирк уместен был с котором и меем а щас это неинтересно
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Фикиск Фусов
Уже предвкушаю избиение Фрэнсиса похуже, чем в первом бою со Степаном в юфс
+3
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Volcano
Ответ nec Cheche
Комментарий удален пользователем
Азия,держу в курсе)
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nec Cheche
Комментарий удален пользователем
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