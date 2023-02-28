Уайлдер – про бой с Нганну: «Возможно, один пройдет в Саудовской Аравии, другой – в Африке»
Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Возможно, я буду драться в промежутке с мая по июнь, а затем в декабре. Нганну – это настоящая дискуссия.
Мы пытаемся заключить сделку на два боя. Возможно, один пройдет в Саудовской Аравии, другой – в Африке», – сказал Уайлдер.
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