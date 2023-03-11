Нганну: «Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц»

Теги UFC MMA Джон Джонс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о несостоявшемся бое против Джона Джонса.

«В течение трех лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал все, чтобы получить этот бой. Мне это было нужно, но не любой ценой. На Земле нет ни одного боя, ради которого я бы отступил.

Джон Джонс может быть лучшим бойцом в истории, но он не тот парень, от которого я буду убегать. Нет. Не от него. Я бы дрался с Джоном Джонсом два раза в месяц», – сказал Нганну.

В январе-2023 Нганну не договорился о новом контракте с UFC и покинул промоушен. Джон Джонс и Сирил Ган провели бой за вакантный пояс в тяжелом весе – Джонс стал новым чемпионом.

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8 комментариев

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ComradeLeon
Ну толку от этого «дрался два раза в месяц», если этого боя никогда не будет, учитывая позицию Уайта
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уличный иуда
Ответ Александр Степанов
Я бы тоже дрался с Джонсом два раза в месяц) Только хотя и одного хватит, желательно с реанимационной бригадой у октагона 😬
Главное вовремя упасть, и все будет норм)
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Ojer
В отличае от Нганну Джонс абсолютно не был заинтересован в этом бою почему-то.
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AVKU
Понятно, что ушел Нганну не от Джонса, а за деньгами. Но теперь вот, особенно после такой победы Джона, приходится оправдываться.
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AshAsh
когда уже в боксе увидим тебя, сказочник, а правда в том, что срубив бабла на 10 жизней вперед ты уже драться не хочешь и не будешь и не лей всем воду
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Johnny Walker
Убегал только от Деррика Льюиса.
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Александр Степанов
Я бы тоже дрался с Джонсом два раза в месяц)
Только хотя и одного хватит, желательно с реанимационной бригадой у октагона 😬
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Pronger
Да всё, Нганну уже не интересует никого.
Только если дядя Дана великодушно примет ее обратно в UFC, только уже на своих условиях))
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