Нганну: «Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе рассказал о несостоявшемся бое против .

«В течение трех лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал все, чтобы получить этот бой. Мне это было нужно, но не любой ценой. На Земле нет ни одного боя, ради которого я бы отступил.

Джон Джонс может быть лучшим бойцом в истории, но он не тот парень, от которого я буду убегать. Нет. Не от него. Я бы дрался с Джоном Джонсом два раза в месяц», – сказал Нганну.

В январе-2023 Нганну не договорился о новом контракте с UFC и покинул промоушен. Джон Джонс и Сирил Ган провели бой за вакантный пояс в тяжелом весе – Джонс стал новым чемпионом.

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