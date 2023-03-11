Нганну: «Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц»
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о несостоявшемся бое против Джона Джонса.
«В течение трех лет я пытался подраться с Джоном Джонсом и делал все, чтобы получить этот бой. Мне это было нужно, но не любой ценой. На Земле нет ни одного боя, ради которого я бы отступил.
Джон Джонс может быть лучшим бойцом в истории, но он не тот парень, от которого я буду убегать. Нет. Не от него. Я бы дрался с Джоном Джонсом два раза в месяц», – сказал Нганну.
В январе-2023 Нганну не договорился о новом контракте с UFC и покинул промоушен. Джон Джонс и Сирил Ган провели бой за вакантный пояс в тяжелом весе – Джонс стал новым чемпионом.
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Только хотя и одного хватит, желательно с реанимационной бригадой у октагона 😬
Только если дядя Дана великодушно примет ее обратно в UFC, только уже на своих условиях))