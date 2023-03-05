Нганну – про победу Джонса: «Хорошая работа»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал победу над .

«Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжеловесов», – написал Нганну.

На 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Гана гильотиной в первом раунде и стал новым чемпионом тяжелого дивизиона.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!