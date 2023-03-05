Нганну – про победу Джонса: «Хорошая работа»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.

«Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжеловесов», – написал Нганну.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Гана гильотиной в первом раунде и стал новым чемпионом тяжелого дивизиона.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!

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18 комментариев

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Илья Игнатьев
Ответ Isa Babaev
Поэтому Джонс не выходил на бой пока Нгану был в юфс ?
Ты так считаешь, а кто-то наоборот, что Нганну боялся Джонса, а правда нам неизвестна. Джонс по твоей логике должен был и Сирила бояться
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Isa Babaev
Ответ London.is.blue
Многие забывают, что Ган 2 раунда разбивал Нганну. Потом Нганну просто 3 раунда лежал на Гане, и все. Джонс и Нганну засабмитил бы, разные уровни.
Поэтому Джонс не выходил на бой пока Нгану был в юфс ?
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Aram Ambarsumyan
С Нганну будет тоже самое что и сегодня было с Ганом!
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dreamstep
Королём был Кейн, а Нганну же вроде 1 защиту только провёл, пусть теперь выпрашивает бои у боксеров.
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Валентин Шеренок
Ответ Бауржан Тазабеков
король с одной защитой?
тот, кто чемпион, тот и король
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Zomourning33
Ответ Бауржан Тазабеков
король с одной защитой?
Король тяжеловесов во Франции, он не дописал.
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sanek maloi
Нагану не потянет, только лаки панчем, Джони слишком умён для него и техничен как боец.
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Zomourning33
Нганну: "По моим конспектам"))
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Фикиск Фусов
Тут «король тяжеловесов» имеется ввиду обращение к Джонсу.
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Andre*
Это Нгану его потролил?
Это тяжелый вес в UFC отстой. Привет нулевые и начало 10-х
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bobunsky
В комментариях к этому твиту Нганну насовали не хуже, чем на спортсе
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London.is.blue
Многие забывают, что Ган 2 раунда разбивал Нганну.

Потом Нганну просто 3 раунда лежал на Гане, и все.

Джонс и Нганну засабмитил бы, разные уровни.
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zzzeeerrrooo
Ответ Hasan_072
интересный бой между Нганну и Джонсом получился бы
Нганну тоже очень слаб в борьбе
Если не получится приемом , то у Джона есть локти на этот случай
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Azamat Abdukadyroff
Вроде извиниться хочет
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spotlight
Джонс ленту со стопы снимал дольше, чем разбирался с тем, кто превратил Нганну в борца
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JohhnieT0
Король тяжеловесов определился уже , и это Джонс
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Hasan_072
интересный бой между Нганну и Джонсом получился бы
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Бауржан Тазабеков
король с одной защитой?
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