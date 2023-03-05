Нганну – про победу Джонса: «Хорошая работа»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.
«Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжеловесов», – написал Нганну.
На UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс победил Гана гильотиной в первом раунде и стал новым чемпионом тяжелого дивизиона.
Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!
Это тяжелый вес в UFC отстой. Привет нулевые и начало 10-х
Потом Нганну просто 3 раунда лежал на Гане, и все.
Джонс и Нганну засабмитил бы, разные уровни.
Если не получится приемом , то у Джона есть локти на этот случай