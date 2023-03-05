Джонс ответил Нганну: «Фрэнсис – большая старая киска»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост экс-чемпиона .

После победы над Сирилом Ганом Нганну поблагодарил Джонса за хорошую работу и подписал себя «королем тяжеловесов».

«Фрэнсис – большая старая киска. Мне нравится эта цитата. Я люблю ее. При всех этих мышцах у него большая трусливая жопа. Извините, мне очень жаль», – сказал Джонс.

Нганну – про победу Джонса: «Хорошая работа»

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!