Джонс ответил Нганну: «Фрэнсис – большая старая киска»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост экс-чемпиона Фрэнсиса Нганну.

После победы над Сирилом Ганом Нганну поблагодарил Джонса за хорошую работу и подписал себя «королем тяжеловесов».

«Фрэнсис – большая старая киска. Мне нравится эта цитата. Я люблю ее. При всех этих мышцах у него большая трусливая жопа. Извините, мне очень жаль», – сказал Джонс.

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10 комментариев

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daiv18
Ответ London.is.blue
Да ничего бы Нганну не сделал Джонсу. Джонс бы его так же уработал в партере, ну может во 2-3 раунде. Ну нельзя ставить на парня, у которого только шанс панчера против Джонса. Это абсурд. Миочич зря скинул вес в реванше, так бы и хайпа Нганну может не было бы.
Ну не скажи, Нганну не мог перевести Миочич во втором бою, если же Джонс решит проход Фрэнсису сделать, то может уснуть от встречного лаки апперкота
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Robs8n Madrid
Ответ maaRuLOVE
Уж про трусливую задницу молчал бы хоть . Уход Нганну просто воскресил карьеру Джонса. Никогда бы он не вышел в октагон против Нганну
Да не горит у меня, не горит!!!
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JohhnieT0
Ответ Ojer
А что-то раньше Джонс ничего в сторону Нганну не говорил, даже когда Нганну вызывал его
Ну может потому что он готовился к переходу в супер тяжелый вес ?
Как ты думаешь за сколько лет ты был набрал 24 киллограма мышечной массы ? ответ: НИКОГДА
а ему на это понадобилось 3 года
+1
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Ojer
А что-то раньше Джонс ничего в сторону Нганну не говорил, даже когда Нганну вызывал его
+2
-2
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JohhnieT0
хахаха )
отлично подколол ) Нганну вовремя сбежал ) так бы хайп быстро улетучился )
+1
-1
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maaRuLOVE
Уж про трусливую задницу молчал бы хоть . Уход Нганну просто воскресил карьеру Джонса. Никогда бы он не вышел в октагон против Нганну
+3
-3
0
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London.is.blue
Да ничего бы Нганну не сделал Джонсу.
Джонс бы его так же уработал в партере, ну может во 2-3 раунде.

Ну нельзя ставить на парня, у которого только шанс панчера против Джонса. Это абсурд.

Миочич зря скинул вес в реванше, так бы и хайпа Нганну может не было бы.
+2
-3
-1
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Ферзь на р1
Красавец Джонс!))
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Ермолов генерал
Он прав)))
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Kanan Jarrus
как только ушел его хозяин, мистер туринабол сразу осмелел
+1
-6
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