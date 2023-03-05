Джонс ответил Нганну: «Фрэнсис – большая старая киска»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост экс-чемпиона Фрэнсиса Нганну.
После победы над Сирилом Ганом Нганну поблагодарил Джонса за хорошую работу и подписал себя «королем тяжеловесов».
«Фрэнсис – большая старая киска. Мне нравится эта цитата. Я люблю ее. При всех этих мышцах у него большая трусливая жопа. Извините, мне очень жаль», – сказал Джонс.
Нганну – про победу Джонса: «Хорошая работа»
Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!
Как ты думаешь за сколько лет ты был набрал 24 киллограма мышечной массы ? ответ: НИКОГДА
а ему на это понадобилось 3 года
отлично подколол ) Нганну вовремя сбежал ) так бы хайп быстро улетучился )
Джонс бы его так же уработал в партере, ну может во 2-3 раунде.
Ну нельзя ставить на парня, у которого только шанс панчера против Джонса. Это абсурд.
Миочич зря скинул вес в реванше, так бы и хайпа Нганну может не было бы.