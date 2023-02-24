Джон Джонс: «У Нганну была возможность свергнуть меня с престола, но он в себя не поверил»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался об уходе Фрэнсиса Нганну из промоушена.

«Не думаю, что заслуживаю какой-либо критики. Я здесь. У Фрэнсиса была возможность встретиться со мной, но он отказался от нее. Если кого и следует критиковать, так это Нганну.

Если я прав, ему предложили самый крупный контракт в истории тяжелого веса. У него была возможность свергнуть меня с престола, но он в себя не поверил.

Мне жалко фанатов, я знаю, что это был бы крупнейший бой для болельщиков. Люди со всего мира хотели бы увидеть это событие.

Все еще не исключаю возможности нашего поединка. Думаю, ему будут рады, если он захочет вернуться в UFC. Фанаты никогда не потеряют интерес к нашему противостоянию, и я в любое время буду готов встретиться с ним», – сказал Джонс.

5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

Нганну хочет 30 млн долларов за дебютный бой в боксе

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
нганну унизил бы туринабольщика так, что всякие роганы и прочие сонены даже бы больше не заикались о мнимом величие допингиста. но теперь он будет драться с 50 летним пожарным и загорелым кокляевым и делать вид, что он не читер 😂
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Kanan Jarrus
мистер туринабол: у нганну был шанс, но я очканул и дождался его ухода, ибо в противном без допинга случае был унижен в первом раунде. 😭
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ST-L
ну начинается. этот дешевый трешток
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daiv18
Фрэнсиса неправильно продвигали, причем в угоду Кормье, надо было давать Фрэнсису незамедлительный реванш с Миочичем в 2018.
А сам Джонс отказался от боя в 2021, его бульдозер уже уехал в бокс, но теперь он заработает больше, ведь дела у юфс совсем плохи стали, пришлось молиться на Джонни
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sanek maloi
Джони раскручивает свое возвращение в октагон, чтобы как можно больше собрать ппв)))
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Мага осторожный
У Нганнгу доллары только перед глазами и неважно с кем драться, ему плевать на наследие, главное деньгу зашибить
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-2
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