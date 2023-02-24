Джон Джонс: «У Нганну была возможность свергнуть меня с престола, но он в себя не поверил»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе высказался об уходе из промоушена.

«Не думаю, что заслуживаю какой-либо критики. Я здесь. У Фрэнсиса была возможность встретиться со мной, но он отказался от нее. Если кого и следует критиковать, так это Нганну.

Если я прав, ему предложили самый крупный контракт в истории тяжелого веса. У него была возможность свергнуть меня с престола, но он в себя не поверил.

Мне жалко фанатов, я знаю, что это был бы крупнейший бой для болельщиков. Люди со всего мира хотели бы увидеть это событие.

Все еще не исключаю возможности нашего поединка. Думаю, ему будут рады, если он захочет вернуться в UFC. Фанаты никогда не потеряют интерес к нашему противостоянию, и я в любое время буду готов встретиться с ним», – сказал Джонс.

5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс подерется с за вакантный титул в тяжелом весе.

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